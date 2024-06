Předseda hnutí ANO v debatě řekl, že je v Evropské unii potlačována svrchovanost členských států. Evropská komise podle něj zneužívá pozici, která by jí neměla příslušet. Evropa by měla fungovat tak, že by měli mít rozhodovací slovo předsedové vlád a prezidenti, doplnil.

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš v předvolební debatě na CNN Prima News zkritizoval Evropskou komisi, rozhodovat by podle něj měli lídři států. Premiér a předseda ODS Petr Fiala nesouhlasil, premiéři a prezidenti podle něj v Evropské unii určují základní směr. Babiš podle něj Evropě nikdy nerozuměl, řekl dva dny před volbami do Evropského parlamentu.

