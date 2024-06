Výsledky budou moci být ve všech sedmadvaceti zemích Evropské unie , včetně České republiky, zveřejněny až poté, co se všude zavřou volební místnosti. Do té doby to členové volebních komisí musí držet v tajnosti. První výsledky se tak lidé dozví až v neděli v noci. V jednotlivých státech se totiž volí různě - od čtvrtka 6. června do neděle 9. června.

Lidé volí ve volebním okrsku, jehož číslo najdou na modré obálce s volebními lístky, kterou dostali do poštovní schránky. Pokud ji někdo nedostal, může si o ni zažádat přímo ve volební místnosti. Tam dostane světlou obálku, do níž vloží jeden lístek, na němž může zakroužkovat maximálně dva kandidáty, které tím upřednostní před ostatními. Kdo si vyřídil voličský průkaz, může volit v jakémkoli volebním okrsku po republice, nikoli však v zahraničí.

V sobotu 8. června pokračují v České republice volby do Evropského parlamentu . Kdo ještě nevolil v pátek, může v sobotu přijít k volebním urnám od 8 do 14 hodin. V pátek již odvolil prezident Petr Pavel a další čelní představitelé státu a lídři kandidátek.

Volit do Evropského parlamentu mohou Češi i v sobotu od osmi hodin ráno do dvou odpoledne. V pátek svého volebního práva využili mnozí politici i kupříkladu stoletá žena v Ostravě.

