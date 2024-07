Exkluzivní rozhovor s Kateřinou Konečnou si celý přečtěte ZDE.

Francie je ohromná a nic zobecňujícího neboli jedna hodnotící věta nebude výstižná. I na volebních výsledcích vidíme, že každý region řeší něco trochu jiného. Spojovacím prvkem ale může být to, co bylo jedním z hesel voleb a co Francouzi nazývají pouvoir d'achat, tedy kupní síla. Střední třída obecně chudne a ve Francii se to děje velmi zásadním způsobem, řekla v rozhovoru Decroix.

Svá slova ilustrovala na příbuzných. „Manželova rodina je jejím typickým představitelem. Nejsou na tom špatně, jsou mezi nimi i podnikatelé, ale v každodenním životě narážejí na byrokratické překážky i neuvěřitelně prosociální stát. Za socialistického prezidenta Mitterranda sociální Francie, někdo dokonce říká asistovaná Francie, neuvěřitelně posílila. Nikoliv ovšem ve prospěch střední třídy, ale přistěhovaleckých etnik,“ míní.

Poslankyně a místopředsedkyně ODS Eva Decroix

Lidé volí peněženkou

A proč se lidé napříč Evropou včetně Česka odklánějí od tradičních stran? „Já pocházím z venkova a pravidelně se tam vracím. Vidím a slyším rozezlení lidí, vnímám, jak je pro ně složité věřit, že stát stojí na jejich straně. Občané dlouhodobě volí svojí peněženkou a chtějí mít ekonomický komfort, který se v posledních dvou letech zhoršoval. Naším úkolem je zajistit, aby se lidé měli reálně lépe. Pevně věřím, že se to podařilo ekonomicky zlomit a už jsme na vzestupné cestě. A také platí, že někdy jsou lidé naštvaní jaksi z podstaty. Situace je objektivně složitá, denně narážejí na spoustu informací, dezinformací, nečitelných zdrojů, nevyznají se v tom a postupně ztrácejí důvěru ve stát a jeho instituce. Čím dál víc pochybují a podléhají havlovské blbé náladě. Ve Francii, jakkoliv nechci dělat nějaké přímé rovnítko mezi její a naší situací, tradiční strany selhaly, protože přestaly být důvěryhodné,“ uvedla Decroix.

Jakkoliv je příznivkyní pragmatické politiky, nezahrnuje do ní opouštění principů, na nichž klasické strany typu ODS vznikají. Proto kategoricky odmítá spolupráci s hnutím ANO. „Každý si pod pragmatismus dosazuje, co se mu hodí. Někdo v něm vidí získávání funkcí a naplnění osobních cílů. Jiný, a to je můj případ, rozumnou politiku, která respektuje jisté hodnoty a ideovou základnu strany. Spolupráce s ANO v žádném ohledu nerespektuje nic z idejí, které ODS zastává. A pragmatická by nebyla už vůbec, neboť by vedla k totálnímu oslabení ODS, ale také by znemožnila prosazovat hodnoty, jež ji definují,“ vysvětlila.