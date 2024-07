Studovala jste ve Francii a váš manžel je Francouz. Co jako insider říkáte výsledku voleb v zemi galského kohouta?

V neděli večer jsme říkali, že je to překvapení, ale ono bylo jen částečné, protože jsme nevěděli, který extrém vyhraje. Bylo zřejmé, že jeden z nich to bude. Částečně proto, že Emmanuel Macron obsadil střed a vlastně jinak nic jiného než extrémy v nabídce nebyly. A také proto, že nespokojenost tam už nějakou dobu bublá. Ať už by vyhrála krajní pravice, nebo levice, pro nás by to byl neradostný výsledek.

Nespokojenost a revolta jsou ve Francii takřka permanentním stavem. Teď se ukázalo, že jsou větší, než se očekávalo. Je to odraz povýšenecké politiky hvězdného bankéře Macrona k dolním šedesáti milionům, nezvládnutá integrace přistěhovalců, nebo nepříznivá sociálně-ekonomická situace většiny obyvatelstva?

Francie je ohromná a nic zobecňujícího neboli jedna hodnotící věta nebude výstižné. I na volebních výsledcích vidíme, že každý region řeší něco trochu jiného. Spojovacím prvkem ale může být to, co bylo jedním z hesel voleb a co Francouzi nazývají pouvoir d'achat.

Neboli kupní síla, tedy schopnost nakupovat zboží, které je určené množstvím momentálně dostupných prostředků a jeho cenou?

Ano, to byl jeden z frekventovaných volebních sloganů. Střední třída obecně chudne a ve Francii se to děje velmi zásadním způsobem. Manželova rodina je jejím typickým představitelem. Nejsou na tom špatně, mají mezi sebou podnikatele, ale v každodenním životě narážejí na byrokratické překážky i neuvěřitelně prosociální stát. Za socialistického prezidenta Mitterranda sociální Francie, někdo dokonce říká asistovaná Francie, dramaticky posílila. Nikoliv ovšem ve prospěch střední třídy, ale ve prospěch přistěhovaleckých etnik.

Kde hledat východisko, neboť recept Marine Le Penové evidentně nezafungoval?

Na pravici, ale nikoli té extrémní.