"Paní ředitelka Rážová byla vládou pověřena výkonem funkce hlavní hygieničky. Na krajské hygieně bude jmenován zástupce v souladu se služebním zákonem," řekla Šalamunová. Vláda pověření Rážové oznámí na tiskové konferenci po mimořádném jednání kabinetu. Kdo Rážovou u krajských hygieniků nahradí, zatím není jasné.

O konci Gottvaldové ve funkci média spekulovala už před měsícem. Poslanci v únoru upravili podmínky vzdělání potřebného pro funkci hlavního hygienika, podle návrhu zákona bude muset mít lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny. Gottvaldová takové vzdělání nemá a požadavek na něj má za přežitek. ČTK tehdy řekla, že důvod k rezignaci kvůli úpravě zákona nevidí. Gottvaldová vystudovala na brněnské Masarykově univerzitě obor výživa člověka. Když Senát a prezident zákon potvrdí, svou funkci by měla opustit do roka.

Hlavní hygieničkou a zároveň náměstkyní ministra zdravotnictví je Gottvaldová od července 2016. Z místa hlavní hygieničky je Gottvaldovou možné nyní odvolat jen tehdy, pokud by se v kárném řízením prokázalo její vážné pochybení.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v únoru uvedl, že by Gottvaldová aktuálně odcházet neměla, i s ohledem na to, že se řeší okolnosti epidemie koronaviru v Číně. V Česku se první tři případy lidí nakažených novým typem koronaviru objevily 1. března. V Česku platí zákaz konání všech akcí, při nichž by se na jednom místě mohlo shromáždit více než 100 lidí. Do odvolání jsou také zavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy.

Vláda má dnes od rána mimořádné jednání, na kterém se zabývá aktuální situací kolem šíření koronaviru.