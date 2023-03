Byla nepřehlédnutelná. Jasnou módní hvězdou inaugurace nového českého prezidenta Petra Pavla se stala první dáma Eva Pavlová, když vynesla dva barevné modely českých návrhářů. Obdiv sklidily zvláště fuchsiové šaty od její dvorní návrhářky a stylistky prezidentského páru Štěpánky Pivcové. „V barvách i modelech českých návrhářů ji budeme vídat i nadále,“ říká Pivcová v rozhovoru pro Deník.

Eva Pavlová při inauguraci nově zvoleného prezidenta Petra Pavla | Foto: Profimedia

Na vámi vytvořený fuchsiový model první dámy Evy Pavlové pro inauguraci se vali pochvaly ze všech stran. Byla to pro vás a první dámy jasná volba, nebo výběru šatů předcházely delší debaty?

Měly jsme více verzí. Vytvořila jsem několik návrhů a paní Evě se zalíbil právě model, který si pak vzala na inauguraci, což mi ukázalo, že je velmi kreativní, moderní a že se nebojí, nechce úplnou klasiku. Následně jsem model připravila ve dvou barevných verzích, protože v té době jsme ještě neznaly konečný program inaugurace. Pak jsme tedy řešily, jaká bude barevnost, jestli má být něžná nebo výrazná. A obě jsme se shodly na fuchsiové.

Inaugurace nebyla jedinou příležitostí z posledních týdnů, kdy jsme Evu Pavlovou viděli v odstínech růžové. Takže i nadále se můžeme těšit na barevně výrazné modely?

Určitě ji budeme vídat v barvách, protože jí sluší. Myslím, že k nim nějakým způsobem dospěla. Černou příliš nosit nechce. Je osvěžující, že žena jejího věku sahá po barvách a nebojí se být výrazná, což dává i výrazný signál společnosti. Kromě růžové samozřejmě budou i další barvy, sluší jí modrá, pastelové i výraznější tóny.

Česká módní návrhářka Štěpánka PivcováZdroj: se svolením Š. Pivcové

První dáma také při většině dosavadních formálních oficiálních vystoupeních měla na sobě výrazné brože. Stanou se jejím poznávacím znamením, jako tomu třeba bývalo v případě britské královny Alžběty II., která lidově řečeno nedala bez brože ani ránu?

Šperky patří k oblečení ženy, a k oblečení Evy Pavlové jako významné osoby jsou brože vhodné. Tuto cestu naznačila už brož od Hanuše Lamra, kterou jsme zvolili pro vyhlášení výsledků prezidentské volby. Tento designér vytvářel brože i pro Madeleine Albrightovou. S první dámou jsme se bavily o tom, že brož je příjemným a výrazným šperkem. A jelikož oficiální události jsou většinou sledované a focené, tak brože, které jsou pro běžné denní používání dost neobvyklé, se právě na tyto akce hodí, a i paní Eva s tím souhlasila.

Modely, které vynesla první dáma na inauguraci, také naznačily, že by mohla i pro další vystoupení volit především české návrháře a podpořit tak tuzemskou módní scénu - na sobě měla oděvy od vás a Zuzany Kubíčkové. Budete v tomto trendu pokračovat?

Určitě, je to i přáním paní Evy, to řekla už na začátku. Je tady velké množství návrhářů, šperkařů, kteří nyní budou moct kvést tím, že mají možnost uplatnit svou práci u první dámy, která je krásná, sebevědomá a elegantní. Nyní se vše odehrávalo ve velmi krátkém časovém sledu, a tím, že jsme spolu už pracovaly, byl model ode mne, který byl na inauguraci, takovou přirozenou volbou. Ale samozřejmě nebudu sedět na prameni jenom sama, ale chceme podpořit i kolegy. Také si myslím, že podpora lokálních návrhářů patří k bontonu první dámy. Dělala to tak třeba i manželka amerického prezidenta Obamy Michelle, která si také nevybírala pro svá vystoupení pouze velké značky a módní domy, ale také méně známé návrháře. Podporovala komunitu, ty, kteří to opravdu potřebují, protože jednoduše nemají milionové investice, ale dělají kvalitní a dobrou práci na malém, komplikovaném trhu. A věřím, že to teď nastane - že pokveteme nejenom na hradě, ale i v podhradí.

Staráte se o styl nejen první dámy, ale i prezidenta Petra Pavla. U něj je víceméně jasné, co bude stran oděvů následovat - plejáda obleků. Je ale něco, na co se chcete více zaměřit, s čím si chcete ohledně stylu pohrát?

Pan prezident má skvělý vkus na kravaty, má je moc rád, a tam si půjde hrát s motivy, barvami, výrazem, významem. Kravata je u muže takovým šperkem, prostřednictvím kterého se může také nějak vyjádřit. I na inauguraci měl speciální kravatu s českými lvíčky, a vlastní třeba kravatu z dob, kdy působil v Severoatlantické alianci, kterou pro něj nechali vyrobit. Také má doma například kravaty s motivy různých výsadkových oddílů. Takže zrovna detaily na kravatách se dá vyjádřit k příležitosti, které se účastní, podpořit ji.

Sečteno a podtrženo, lze vnímat nástup nového prezidentského páru také jako závan čerstvého vzduchu pro českou módu?

Určitě, je to cítit už od chvíle zvolení. A také jsem toho chtěla dosáhnout - že šaty první dámy budou krásné, důstojné, výrazné a bude se o nich mluvit, že se pozvedne úroveň oblékání. Lze pozorovat, že lidi chtějí vidět krásně oblečené osoby i v nejvyšší politické sféře. Jak jsme nyní po deset let první dámu téměř nespatřovali, tak je nyní samozřejmě velmi výrazně znát, že společnost chce vidět i vizuál. Že ji zajímají nejen samozřejmě charaktery a odvedená práce, ale i tato „slupka“. A i díky pozornosti kolem paní Pavlové může být znovuobjevena česká návrhářská scéna. Máme tady velkou plejádu šikovných návrhářů, ale média se bohužel občas přeci jen soustředí na velké módní domy a známé značky, a mediální podpora českých návrhářů není zdaleka tak velká, jako třeba v Polsku.

Symbolem volebního zápasu se u Petra Pavla stal i kousek mnohem ležérnější, než o jakých teď mluvíme. Flanelová košile. Je samozřejmé, že ji při oficiálních příležitostech neuvidíme, ale zůstane přesto v šatníku prezidenta a první dámy?

Myslím si, že ano. Flanelová košile je něco příjemné, přirozené, a kromě oficialit tady samozřejmě zůstane i každodenní neformální život. Oba dva mají tento kousek rádi, a proč také ne. Je to velmi lidské.

Eva Pavlová v Národním muzeu během prezidentské debaty ČTZdroj: Profimedia

Vzhledem k pozornosti, jakou si vysloužilo oblečení prezidenta a první dámy, se záře reflektorů zaměřila i na vás. Jak konkrétně se odrazila na vašem profesním životě? Je teď Štěpánka Pivcová na roztrhání?

S tím, že budu veřejně odhalena jako stylistka pana prezidenta, jsem nepočítala. Většinou se stylisti a návrháři neuvádějí, ale pan prezident byl po vyhlášení výsledků volby tak velkorysý, že vyjmenoval všechny členy týmu včetně mě. Byla jsem překvapená, jak neuvěřitelný počet mailů a objednávek mi hned po tom přistál ve schránce. Ženy samozřejmě chtějí stejné šaty, jen třeba v jiné barvě. Ale je to skvělé, protože je vidět, a vnímám to jako znamení, že lidé chtějí originální a unikátní kusy.