V Praze přistály další dva repatriační lety z Izraele. Přivezly 66 Čechů

ČTK

Na vojenském letišti v pražských Kbelích dnes přistály čtvrtý a pátý repatriační let s Čechy, kteří uvízli v Izraeli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Na palubě obou letů bylo dohromady 66 českých občanů. Do Izraele letí ještě jeden takový let, celkem jich tedy bude šest. Z Izraele se do Česka repatriačními lety vrátilo zatím zhruba 180 občanů.

Z Izraele se repatriačními lety vrátili další evakuovaní Češi | Foto: ČTK