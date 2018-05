Evropa má problém s Ruskem i s USA, tvrdí Babiš

Doprava a logistika - Řidič sk. C + E, VKD, MKD 32 000 Kč

Strojírenští technici technologové, normovači Technolog. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Termín nástupu je možný také dle dohody, ., Náplň práce:, - zpracovávání výkresové dokumentace, - zpracovávání pracovních postupů, - stanovování technologických podmínek a , parametrů pro výrobu, - určování norem spotřeby času k operacím, - spolupráce při stanovování výchozího , materiálu a jeho spotřebního množství, - spolupráce s oddělením konstrukce a , konstrukcí přípravků, - zpracovávání konstrukčních a technologických , změn, - tvorba pálicích programů, ., Požadujeme:, - SŠ/VŠ ve strojírenském oboru, - technické znalosti, - znalost čtení technické výkresové dokumentace, - praxe na obdobné pracovní pozici výhodou, - odpovědnost a systematičnost, ., Co Vám můžeme za Vaše výsledky nabídnout:, - odbornou práci ve stabilní společnosti, - 5 týdnů dovolené, - závodní stravování s příspěvkem od , zaměstnavatele – denní výběr z 5 hlavních , jídel, - penzijní připojištění. Pracoviště: Panav, a.s., Nádražní, č.p. 212, 783 45 Senice na Hané. Informace: Helena Škobrtalová, +420 585 808 625.

Obchod - Hledáme opravdové milovníky masa! 24 000 Kč

Hledáme opravdové milovníky masa! Míst, kde se prodává maso, těch najdeš po Praze spoustu, ale jen jedno je to Pražské! Do práce nechodíme, že musíme, ale protože nás to baví. Teď už nám chybíš jen ty! Ozvi se nám: Vít Morkus.