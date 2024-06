Eurovolby 2024 jsou tu: Co vše je potřeba vědět, než se místnosti otevřou

V pátek 7. června ve dvě hodiny odpoledne startují v České republice volby do Evropského parlamentu. Lidé mohou volit až do desíti večer. Následující den - v sobotu 8. června - pak od osmi ráno do dvou odpoledne. V zemích Evropské unie volí lidé v různé dny. V Nizozemsku odvolili již ve čtvrtek 6. června, v Itálii skončí volby až hodinu před půlnocí v neděli 9. června. Teprve poté začnou být v celé EU zveřejňovány výsledky. Deník přináší krátký přehled i důležité informace o volebním dění, které bude po celou dobu sledovat a aktualizovat.

Volby do Evropského parlamentu se konají v České republice 7. června a 8. června. | Foto: Deník/Radek Cihla