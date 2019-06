"Tady je naprostá shoda v tom, že nezávislost justice je naprosto klíčová," řekl ČTK po schůzce Kubera. Podle něj s tím souhlasil i zástupce vládního hnutí ANO. Horní komora podle svého předsedy proto na středečním jednání podpoří novelu senátorů za STAN o zavedení funkční doby vedoucích státních zástupců, které má zabránit jejich libovolnému sesazení.

Senátorská novela je téměř totožná z návrhem poslanců TOP 09 a STAN, který v pondělí odmítla vláda mimo jiné proto, že chce připravit vlastní řešení. "Ten (senátorský) návrh tady projde, aby se alespoň spustil legislativní proces. Pokud by se čekalo na vládní návrh, tak by to trvalo strašně dlouho," dodal Kubera.

Demonstranti ocenili konkrétní kroky

Organizátory protestů ze spolku Milion chvilek podle jejich předsedy Mikuláše Mináře potěšilo, že Senát pro jejich požadavky za nezávislost justice podnikne konkrétní kroky. Ocenili také očekávaný vznik komise k auditním zprávám EK ohledně vyplácení evropských dotací holdingu Agrofert, který dříve vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise má Babiš stále vliv na Agrofert a jako premiér také na použití peněz Evropské unie.

Minář ocenil, že komise má "objektivně zhodnocovat to, co v těch auditech stojí, a může se vyjádřit i k tomu, jak ČR na ty audity odpoví". "To vidíme jako důležité, aby to nezůstávalo jenom na to, jak to zhodnotí vládní strany nebo úředníci, kteří jsou zřejmě pod velkým tlakem, když pan premiér řekl, že Česká republika to (audity) prostě odmítne," řekl ČTK Minář.

S organizátory protestů se v neděli sešel vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček. Babiš podobné setkání odmítl s tím, že pro to nevidí důvod.

Justice pod kontrolou

Důvodem protestů byla výměna Jana Kněžínka za Marii Benešovou (oba za ANO) v čele ministerstva spravedlnosti krátce poté, co policie navrhla obžalovat Babiše a ostatní obviněné v kauze kolem dotace na farmu Čapí hnízdo. Podle organizátorů protestů chce Babiš dostat justici pod svou kontrolu. Babiš případ označuje za politickou kauzu.