S výslednou podobou změn, jak je dolní komora přijala, nebyly některé opoziční i koaliční poslanecké kluby spokojeny. Jsou podle nich jen drobné. Zástupci frakcí doufají, že zasáhne horní komora. Rovněž ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvedla, že z výsledku není nadšená. "Senátoři budou mít těžkou práci," konstatovala.

Předloha zavede po sněmovních úpravách šestiletou lhůtu, po jejímž uplynutí by exekutor bezvýslednou exekuci při splnění určitých podmínek zastavil. Bezvýsledná exekuce by mohla trvat nejdéle 12 let. Vláda původně navrhovala základní tříletou lhůtu a maximální délku exekuce devět let.

Sněmovna schválila také omezení mobiliárních exekucí důchodců, tělesně postižených lidí a u dluhů z dětství. Dlužník by mohl odvrátit prodej movitých věcí také v případě, že bude nad rámec zákonných srážek z příjmů dobrovolně hradit aspoň 1500 korun.

Trojice návrhů Pirátů a KDU-ČSL na zavedení místní příslušnosti exekutorů s rozdělováním případů takzvaným kolečkem a soustředěním exekucí mířících na jednoho dlužníka u jednoho exekutora ve Sněmovně opět narazila. Jedna z úprav předpokládala úplnou teritorialitu exekutorů podle krajů, další dva částečnou místní příslušnost, tedy jen u vybraných dluhů. Nyní si mohou věřitelé exekutora svobodně zvolit.

Zavedení takzvané teritoriality dlouhodobě podporuje Exekutorská komora. Princip místní příslušnosti by podle ní výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva. Naopak část exekutorů s teritorialitou nesouhlasí.

Na dluhy z minulosti míří dva schválené poslanecké návrhy. Dlužníkům vůči státu a dalším veřejným institucím by stačilo v exekuci splatit jistinu a uhradit 750 korun na náklady řízení. Budou se také zastavovat dlouhodobě bezvýsledné exekuce s jistinou do 1500 korun. Věřitelé získají část pohledávky zpět od státu ve formě daňové úlevy a exekutorům stát uhradí část výdajů spojených s vymáháním peněz.

Z vládní předlohy Sněmovna vypustila jednu ze stěžejních částí. Týkala se soustřeďování exekucí na jednoho dlužníka u exekutora, který zahájil první z nich. Vláda si od změny slibovala snížení nákladů řízení.

Z vymožených peněz by se podle dalších schválených úprav měla splácet nejprve jistina dluhu, teprve potom úrok. Sníží se penále u dluhů na zdravotním a sociálním pojištění. Sněmovna přijala některé další drobnější změny. Jde například o povinnost exekutora nahrávat telefonní hovory týkající se exekučního řízení a zákaz zabavovat příplatky a příspěvky ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem a k ocenění účastníků národního odboje.

Věřitelé přivítali odmítnutí místní příslušnosti exekutorů

Zatímco věřitelé odmítnutí zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů dolní komorou přivítali, neziskové organizace to považují za promarněnou příležitost. Opačný pohled mají i na částečné omezení zabavování movitých věcí, což podle věřitelů zhorší možnost vymožení dluhů. Vyplývá to z ohlasů na projednání novely exekučního řádu Poslaneckou sněmovnou. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

"Pro věřitele je nepochybně dobrou zprávou, že zákonodárci nakonec nepodpořili žádnou z variant exekutorské teritoriality, která by zásadně zkomplikovala a snížila vymahatelnost práva," uvedl prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk. Zásadně nesouhlasí s návrhem na omezení mobiliárních exekucí. S ohledem na opakované zvyšování nezabavitelných částek, omezení dražeb nemovitostí a další nedávné úpravy je podle něj právě tento způsob výkonu exekuce mnohdy jedinou šancí, jak se věřitel může dobrat svých peněz.

Naopak iniciativa Rekonstrukce státu považuje odmítnutí zavedení teritoriality exekutorů, která mohla ukončit "kšeftování" s dluhy, za promarněnou příležitost. Věří ale, že teritorialitu se podaří vrátit do hry v Senátu. "Poslanci slibovali, že dnes vyřeší dopady predátorských let z minulosti, ale nakonec nevyřešili ani minulost, ani budoucnost. Některé dílčí změny se dnes sice podařilo prosadit, ale zásadní reforma exekučního systému se bez teritoriality nekoná," míní vedoucí Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Přestože poslanci schválili některé pozitivní změny, promarnili příležitost na ukončení lukrativního byznysu s exekucemi, který tak může zatím nerušeně pokračovat dá, doplnil Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení. Nepodařilo se podle něj ani efektivně vyřešit historickou zátěž v podobě milionů nevymahatelných exekucí.

"Ve třetím čtení byly přijaty pozitivní změny jako humanizace mobiliárních exekucí, splácení exekucí nejdříve na jistinu, tzv. milostivé léto pouze veřejnoprávních dluhů, open data o exekucích nebo snížení penále u zdravotního a sociálního pojištění," řekl Hábl. Dlužníci podle něj splácí často jen úroky, pokuty a náklady. Splátky dlužníka touto změnou půjdou přednostně na jistinu. Díky tzv. polidštění mobiliárních exekucí už nebude možné vytvářet psychologický nátlak na dlužníka při zabavování majetku a nastaví se systém pravidelných regulovaných měsíčních splátek, poznamenal.

