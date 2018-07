Exekutoři musí povinně zpřehlednit listiny pro dlužníky. Začíná platit vyhláška

Dneškem vchází v platnost vyhláška, která exekutorům nakazuje sjednotit a zjednodušit listiny zasílané dlužníkům. Ministerstvo spravedlnosti původně připravilo jednotné vzory formulářů k dobrovolnému využití, nakonec se je však rozhodlo zavést jako povinné.

"Potřebujeme, aby se lidé orientovali, aby věděli, co po nich exekutor chce, proč to po nich chce a co s tím mají dělat," vysvětlil sjednocení listin bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Nové formuláře obsahují v úvodu přehlednou tabulku se jménem dlužníka a věřitele nebo s výší vymáhané částky. Společně s prvním zaslaným dokumentem navíc dlužník dostane shrnuté základní informace o exekučním řízení včetně grafického znázornění kroků od zahájení exekuce až po její skončení.

Součástí poučení bude i odkaz na web ministerstva, kde dlužníci získají další informace a také formuláře například pro opravné prostředky.

Webový portál o exekucích spustilo ministerstvo v červnu. Hlavním cílem stránek je zvýšit informovanost veřejnosti o právních úpravách exekucí, ale také usnadnit orientaci dlužníků a dalších lidí v konkrétních životních situacích.