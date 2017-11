Exmanažer pošty míní, že Agrotec pneumatiky dodával podle zákona

Přiletěli do New Yorku oslavit třicet let od chvíle, kdy ukončili školu. Skupina deseti kamarádů z Argentiny se zrovna projížděla na kole po dolním Manhattanu, když do nich najela dodávka uzbeckého teroristy Sayfulla Saipova. Pět z nich zabila a šestého zranila.