Petříček, který byl odsunutý na nevolitelné místo, nakonec z kandidátky odstoupil. A začal spolupracovat s europoslankyní Radkou Maxovou, bývalou manažerkou Kosteleckých uzenin z holdingu Agrofert a členkou hnutí ANO. Z něho kvůli odklonu hnutí od původních myšlenek loni vystoupila. Tehdy ovšem kritizovala příklon Babišova hnutí k levici, konkrétně k sociální demokracii a komunistům. Pak ale v rámci Evropského parlamentu přestoupila do frakce Pokroková aliance socialistů a demokratů. To je také hlavní důvod, proč se s ní Tomáš Petříček spojil.

„S Radkou Maxovou jsem na některých tématech spolupracoval již v minulosti, intenzivněji pak od chvíle, kdy vstoupila do sociálně demokratické frakce. Působí mimo jiné ve zvláštním výboru Evropského parlamentu pro zahraniční vměšování do demokratických procesů v EU, a právě toto je jedno témat, kde ji poskytuji poradenství,“ sdělil Petříček Deníku. Této činnosti se chce vedle návratu na akademickou půdu věnovat v příštích měsících. „Nijak to nesouvisí s mým rozhodnutím v letošních volbách nekandidovat. Členem ČSSD zůstávám a dál se chci podílet na programové a odborné debatě uvnitř strany,“ dodal bývalý šéfdiplomat, který v minulosti dělal asistenta europoslanci ČSSD Miroslavu Pochemu.

Petříček ale není jediný, kdo se vzepřel šachování kolem pražské kandidátky. Z ní odstoupil i bývalý ministr a senátor Jiří Dienstbier či dlouholetý šéf pražské krajské organizace sociální demokracie Petr Pavlík. Toho nahradil Hamáčkův muž a šedá eminence ČSSD, čerstvý politický náměstek ministra zahraničí Pavel Jaroš. Pavlík i Dienstbier odmítají zásahy do sestavování listiny z ústředí, které podle nich porušuje stanovy strany. Dienstbierovi se hlavně nelíbí snaha dosadit Matěje Stropnického, bývalého šéfa Zelených, na druhé místo.