Exministryně Valachová: Školky by mohly přijímat starší dvouleté děti

Povinnost školek přijímat od roku 2020 dvouleté děti by se mohla omezit na děti, kterým budou do konce prosince tři roky. Navrhla to bývalá ministryně školství a současná poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) na dnešním zasedání sněmovního školského výboru. Poslanci jednali o návrhu ODS, která by chtěla zrušit část zákona, podle nějž by za dva roky měly školky garantovat místa pro všechny děti starší dvou let.

Školský výbor se sejde opět 9. května, kdy o návrhu novely bude hlasovat. "Pozměňovací návrh vychází z myšlenky, aby si v období od dvou do tří let podali ruce mateřské školy a dětské skupiny s tím, že by od roku 2020 mateřským školám zůstala garance míst, to znamená jistota pro děti i rodiče, že v místě bydliště najdou místo ty děti, které mají tři roky do konce kalendářního roku," řekla Valachová. ČTĚTE TAKÉ: Školky mají šanci zbavit se povinnosti přijímat dvouleté děti Obce by podle jejího návrhu měly zároveň mít možnost zřizovat dětské skupiny, kam by mohly chodit děti, které se nedostanou do školek. "Řada obcí shledává zřízení dětské skupiny jednodušším, byrokraticky méně náročnějším a levnějším," uvedla. Podle zastánců zrušení garance míst pro dvouleté nejsou školky na jejich přijímání připraveny a obce na rozšíření kapacit školek nemají peníze. Tento návrh s úpravou nejspíš podpoří většina členů výboru. Pokud výbor povinnost školek přijímat všechny pro dvouleté děti zruší, pravděpodobně zároveň vyzve vládu, aby zajistila od roku 2020 financování dětských skupin. Doprovodné usnesení navrhl poslanec Lukáš Bartoň (Piráti). Na dětské skupiny totiž v současnosti nejdou žádné peníze státu, fungují z evropských dotací, které ale za dva roky skončí. Další pozměňovací zákony mohou poslanci výboru zaslat do 2. května. ČTĚTE TAKÉ: Školky možná nebudou muset přijímat dvouleté děti. Poslanci podpořili návrh ODS Součástí návrhu novely, jak ho připravili poslanci ODS, je také zrušení povinného posledního roku předškolního vzdělávání a zpoplatnění nyní bezplatné docházky pětiletých dětí do školek nebo vzdělávání v přípravných třídách základní školy. Tyto dvě části návrhu podporují TOP 09, Piráti a SPD. Poslanec František Vácha (TOP 09) nicméně upozornil, že pokud by poslední rok školky zůstal povinný, měl by pak dále být i bezplatný. Podle Václava Klause mladšího (ODS) povinnost předškolního vzdělávání zbytečně zatěžuje rodiče, když většina dětí do školky chodí už nyní. Zavedení takzvaného školkovného pro předškoláky dnes obhajoval tím, že by podle něj ulehčilo finanční zátěži obcí a rodičů mladších dětí, které poplatky za školku platí. ČTĚTE TAKÉ: Dětí nastupujících do první třídy zřejmě opět ubude, říkají odhady

Autor: ČTK