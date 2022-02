Ruská invaze je kombinovaným útokem konvenční armády. Z vojenského hlediska, čeho jsme byli první den svědky?

Operace s nasazením raket měly za cíl vyřadit systém řízení a velení ukrajinských vojsk. Což se stalo. Došlo k zásadnímu narušení bojové schopnosti ukrajinské armády. Rusko tím zároveň Západu ukázalo, že je schopné řádově během desítek minut vyřadit významnou část infrastruktury NATO. Chirurgicky přesné údery patrně nikdo nezaznamenal až do chvíle, než začaly vybuchovat hlavice raket. Rusové disponují prostředky družicového sledování. Satelity zaměří velice přesně dané souřadnice a komunikují, navádějí řízené střely. (Přesto některé ruské rakety zasáhly civilní budovy - pozn. redaktora)

Jaké nejničivější zbraně Rusové využívají?

V arzenálu mají moderní raketometné a klasické raketové systémy, střely s plochou dráhou letu. Nasadit mohou i velice nebezpečnou útočnou zbraň - ničivý vícenásobný raketomet TOS-1A Solncepjok, Sluneční žár. Vystřeluje termobarické rakety až na vzdálenost asi dvaceti kilometrů. (Používají se k prorážení obranných linií. Ruské síly údajně zbraň nasadili už dříve v Sýrii – pozn. redaktora)

A z nejnovějších technologií?

Nedivil bych se, kdyby Rusové použili k útokům hypersonické rakety. Je to pro ně ideální možnost technologickou novinku vyzkoušet v praxi. Vyvíjí ji i další světové velmoci. Dokáže letět i pětinásobnou rychlostí, než je rychlost zvuku.

V čem je rozhodující rozdíl mezi ruskou a ukrajinskou armádou a vojenskou technikou?

Ukrajinská armáda nefunguje jako jednotný systém. Výzbroj v naprosté většině pochází ještě z dob bývalého Sovětského svazu. Rozjeli sice několik modernizačních programů, ale málo jich dotáhli do konce. Tanků T-84 vlastní výroby mají jen několik desítek. Používají spíš starší T-80. Ukrajinci mají početné vojenské síly, vojáků ve zbrani a záloh není o moc méně než v ruské armádě, ale Ukrajinci nejsou dobře secvičení.

Naproti tomu Rusko má standardizovanou výzbroj a kompaktní, dobře vycvičenou armádu. V posledních letech prošla kompletní modernizací, nejnověji například vyzkoušeli nový systém protivzdušné obrany S-500. Ačkoliv se hovoří o jejich letecké technice jako o zastarávající oproti Západu, není to úplně pravda. V arzenálu mají i flotilu dronů. Bezpilotní prostředky nakoupila také Ukrajina. Turecké Bayraktary TB2 měly být zabijáky ruských systémů Pancir. Ruské údery na ukrajinské základny je však na prakticky zničily. Co mám informace, v Luhanské oblasti dokázali dostat do vzduchu jen pár dronů, ale Rusové je sestřelili.

Na druhou stranu Ukrajinci zničili několik ruských vrtulníků…

To není rozhodující. Mluvilo se o přípravách na válku od roku 2014, ale ukrajinské armádě to nestačilo. Jsou tam obrovské rozdíly. Polosoukromé prapory jsou na tom jinak než státní armáda.

Hovořilo se o rozdávání zbraní Ukrajincům na obranu. Používají bojující armády stále asi nejznámější útočnou pušku světa AK-47?

Ve výzbroji obou armád je o něco modernizovanější verze AK-74. Vývoj šel dopředu, zvlášť speciální jednotky používají speciální druhy zbraní.

Zabíjí v konfliktu i zbraně české výroby?

Česká republika je ze zemí Evropské unie druhý největší vývozce zbraní a vojenské techniky na Ukrajinu. Před námi je pouze Polsko. V roce 2020 se tam vyvezlo techniky a zbraní za víc než půl miliardy korun. Jde o ruční palné zbraně, samopaly, podvozky Tatra, byl připraven i kontrakt na nové samohybné houfnice… Mimochodem, létají tam stroje L-39 Albatros, pro letouny se tak dodávají z České republiky náhradní díly. Další české firmy Ukrajině přeprodávají zbraně ze zahraničí.

Cílem útoku je nyní hlavní město Kyjev. Podle posledních informací z pátečního dopoledne to vypadá na boj muže proti muži v ulicích. Je možný táhnoucí se až partyzánský konflikt?

Nemyslím si to. Putin by krvavou řeží v ulicích Kyjeva všechno prohrál. Nás mnogo už neplatí. Nechce ani další Afghánistán. I začátek úderů svědčil o tom, že se snaží vyhnout tomu, aby se do Ruska vracely stovky rakví s mrtvými vojáky. I když Ukrajina a Rusko oficiálně přerušily diplomatické styky, myslím, že zákulisní jednání vedou.