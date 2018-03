Experti ANO a ČSSD tento týden projednají devět okruhů. Mimo jiné i finance

Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy Vrchní referent/rada - specialista ESF projektu "Efektivní služby zaměstnanosti", KrP v Plzni. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Plné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení včetně potřebných formulářů pro podání přihlášky naleznete na https://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera pod příslušným místem pracoviště a č. j. UPCR-2018/2018/26878-78099810., , Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 25. března 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 7, 320 73 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@pm.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: 6gyzph2. , , Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/26878-78099810“.. Pracoviště: Úřad práce české republiky - krajská pobočka v plzni, kontaktní pracoviště domažlice, Msgre. B. Staška, č.p. 265, 344 01 Domažlice 1. Informace: Www.portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera, .

Řídící pracovníci na základních školách ředitel/ka Základní školy a mateřské školy Meclov, příspěvkové organizace. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 26570 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kvalifikační předpoklady uchazeče:, Vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, délka praxe ke dni podání přihlášky 4 roky, organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav. Jmenování na vedoucí pracovní místo je na období 6 let., Nástupní plat 26 570,-Kč - 33 930,-Kč (platové zařazení je dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve 12. platové třídě platové tabulky č. 5.) , možnost osobního ohodnocení a příplatků. Plat záleží na dosaženém vzdělání a délce praxe., Obsahové náležitosti přihlášky:, Přihláška - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontakt, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil)., Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)., Doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ky, v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem a doklad o délce pedagogické praxe., Životopis psaný vlastní rukou, Návrh koncepce dalšího rozvoje Základní školy a mateřské školy Meclov, příspěvkové organizace (maximální rozsah 5 stran strojopisu formátu A4)., Výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání., Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona 451/11991 Sb., ve znění pozdějších předpisů., Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce (ne starší 2 měsíců)., Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení., , Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2018 , , Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 10. 4. 2018 do 13.00 hodin v obálkách označených "KONKURZ ZŠ a MŠ Meclov - NEOTVÍRAT" na adresu:, Obec Meclov , Meclov 137, 345 21 Meclov , Případné dotazy na tel. 602972553.. Pracoviště: Obec meclov - zš a mš, 345 21 Meclov. Informace: Pavlína Kaufnerová, +420 379 428 822,602 972 553.