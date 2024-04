Česko ukázalo maskota, kterým se chystá zaštítit na výstavě Expo 2025 v japonské Ósace. Dílo, jehož hodnotu nikdo nedokázal odhadnout, pochází z dílny již zesnulého sklářského výtvarníka a designéra Reného Roubíčka. Na svoji příležitost maskot René nyní čeká ve sklepě domu Roubíčkovy dcery Michaely.

Maskot české expozice na EXPO 2025 René. Křišťálová bytost získala i svou plyšovou verzi. | Foto: Deník/Vilém Janouš

Když Japonci nedávno představili svého maskota pro Světovou výstavu EXPO 2025 v Ósace se jménem Myaku-Myaku, místní k němu zpočátku přistupovali rezervovaně. Jedná se totiž o stylizovanou buňku. Jakmile se do obchodů dostal v podobě plyšových hraček, vzali ji na milost a během několik dní úplně vykoupili. Češi se rozhodli dálněvýchodní zemi vyrovnat.

„Většina států, které volí maskota, jde jasnou a srozumitelnou formou. Mohou být země, kde to funguje, ale Japonsko je specifické. Jdou cestou, která nemusí být okamžitě srozumitelná, ale nechává prostor pro fantazii,“ vzpomněl na událost ředitel marketingu českého EXPO týmu Aleš Kysela.

Plocha, kde má být za rok otevřena výstava Expo Ósaka 2025, dnes skoro ničím nepřipomíná místo pro třicet milionů návštěvníků:

Expo 2025 v Ósace dnes vypadá jako japonský průšvih. Přesto se může povést

Pro Čechy to byla hozená rukavice. Rozhodli se, že svým maskotem věc posunou ještě dál a začali pátrat po originálním díle, které by českou expozici v Ósace příští rok reprezentovalo. Našli jej v domě české výtvarnice Michaely Lesařové Roubíčkové, dcery významného sklářského výtvarníka a designéra Reného Roubíčka.

Mezi mnoha exponáty objevili bytost z křišťálového skla, kterou následně pojmenovali René po jejím tvůrci. Organizátoři české expozice tak získali maskota, který má za sebou i příběh. Plastiku Roubíček vytvořil na konci padesátých let minulého století. „Doma jsme tomu říkali Kedlubna. Na popud organizátorů Expa byl ale přejmenován na Reného,“ řekla s úsměvem Lesařová Roubíčková.

Výtvarník a designér René Roubíček. Jeho díla byla vystavena už na třech Světových výstavách.Zdroj: Se svolením Michaely Lesařové Roubíčkové

Díla jejího otce, který zemřel přesně před šesti lety, ovšem nebudou na Expu poprvé. Už na legendární výstavě v Bruselu v roce 1958 měl plastiku s názvem Sklo – hmota – tvar – výraz. O devět let později v Montréalu stály jeho skleněné sloupy. A v roce 1970 v Ósace zase jeho Mrak. Ten pak půl století zdobil hotel v lázeňském městě Kirišima a před dvěma lety se vrátil zpátky do Česka.

Roubíčkovo dílo se tak po pětapadesáti letech vrací zpátky do Ósaky právě v podobě Reného. Je to přitom slovo, které Japonci, kteří mají problém třeba s hláskou l, dokážou vyslovit, což organizátoři české expozice konzultovali s bývalým japonským velvyslance v Česku Hideo Suzukim.

Cena Reného je vysoká, ale nikdo nedokázal odpovědět, kolik činí přesně. Podle Kysely je jedinečný. Hraje to roli i v jeho pojišťování. „Od chvíle, kdy byl vybrán, mám za něj takovou zodpovědnost, že ani sama na něj nesahám. Je u mě ve sklepě pečlivě zabalený v krabici,“ svěřila se Roubíčkova dcera.

Česko muselo na svém pavilonu dělat speciální zkoušky, aby Japonce přesvědčilo, že naše dřevo je tvrdší. Proč? Odpovídá český generální komisař pro Expo 2025 Ondřej Soška:

Český pavilon Expo pro Ósaku zaujal japonský císařský dvůr, říká komisař Soška

Podle originálu bude vyrobeno dalších 25 kopií ve sklárně Pečinek Glass. Dvě už jsou na světě, přičemž jednu už dostal exvelvyslanec Suzuki. Organizátoři české expozice pak nechali vyrobit i plyšovou podobu maskota, kterou před letošními Vánoci chtějí nabídnout lidem.

Výstava v Ósace začíná 13. dubna příštího roku. Nedlouho před jejím zahájením do Japonska pojede i René zabalený ve speciálních obalech a krabicích. Organizátoři přitom musejí do ostrovní země přesunout i celý český pavilón, který bude postavený ze dřeva a skla. „Do Japonska povezeme 250 skleněných tabulí na fasádu a to budou také nervy. Jednu přivezli z Liberce do Prahy a už je naštípnutá,“ přiblížil Kysela.

Vizualizace českého pavilónu, který bude příští rok stát na výstavě v japonské Ósace. Bude postaven ze dřeva a ze skla.Zdroj: Se svolením Kanceláře generálního komisaře, Česká centra

Pavilón bude stát na exponovaném místě hned vedle japonského uměleckého pavilónu, takže organizátoři doufají ve vysokou návštěvnost. „Fasáda z tabulového uměleckého skla odkazuje na bohatou historii sklářství na českém území a zároveň nabízí neobvyklé výstavní prostory s proměnlivou vnitřní atmosférou. Dům bude exponátem sám o sobě," dodal architekt Michal Gabaš ze společnosti Apropos Architects, která za návrhem českého pavilónu stojí.