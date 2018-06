Expremiér Jan Stráský: Kapitalismus? I velmi schopní lidé neměli ani floka

Čtvrtstoletí znamená v lidském životě hodně. V historii státu to může být zanedbatelná perioda. Ale také zásadních, formujících 25 let. To platí o době, která letos uběhla od vzniku České republiky. Byly to převratné roky, během nichž se položily ekonomické, politické a právní základy novodobé státnosti.

Vznikly klíčové instituce, Poslanecká sněmovna a Senát, soustava soudů a státních zastupitelství, uskutečnila se malá a velká privatizace. A také se etablovaly politické strany. Především premiéři z ODS a ČSSD udávali tón politickému dění. Deník v následujících týdnech přinese retrospektivní rozhovory s těmito významnými osobnostmi. Zítra zveřejní první z nich, a to s mužem, který vše odstartoval rozdělením Československa, posledním federálním premiérem Janem Stráským. ČTĚTE TAKÉ: Hrad zveřejnil část zprávy o novičoku. Češi vyrobili jiný typ jedu Vzpomíná v něm na to, jak se bankéři za socialismu chystali na příchod tržního hospodářství, na konstruktivní domluvu se Slováky při dělení majetku i na vznik nové vrstvy českých kapitalistů. K tomu říká: „Platí, že i velmi chytří a schopní Češi a Slováci tehdy neměli ani floka. Museli jsme vymyslet metodu, jak to těmi penězi prohnat.“ Jan Stráský se věnuje též osobnostem dvou svých pokračovatelů: „Václav Klaus byl člověk, který od počátku věděl, že až to praskne, bude u toho, zatímco Miloš Zeman byl přes jemné pohyby kolem ekonomické teorie. Nehádali se.“ A v rozhovoru také zdůvodňuje svůj odchod z ODS a mocenské sféry vůbec: „Politika se začala rozmazávat, přestala jít hlavní cestou, kterou měla kráčet. Z toho také vznikl rok 1998, velká vládní krize.“ A jak z toho podle expremiéra Stráského ven? To se dočtete už v sobotním Deníku. ČTĚTE TAKÉ: Zeman jmenuje Babiše podruhé premiérem ve středu 6. června

Autor: Kateřina Perknerová