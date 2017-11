Expremiér Topolánek se pokusí o Hrad, Pospíšil to vzdal

Zjeví se v táboře vyzyvatelů Miloše Zemana na poslední chvíli uchazeč, který by mohl ohrozit jeho postup do druhého kola? Spekulace dnes v České televizi utnul expremiér a někdejší předseda ODS Mirek Topolánek. Potvrdil, že i on bude bude kandidovat na prezidenta.

Topolánek hodlá získat pro svou nominaci podporu senátorů z pěti klubů včetně ODS. Potřebné podpisy ale ještě nemá, sdělil ČTK. Podrobnosti chce oznámit až v úterý, kdy je nutné přihlášky do prezidentské volby odevzdat.

Někdejší šéf ODS musí získat pro senátorskou nominaci podporu nejméně deseti senátorů. Předpokládalo se, že by se mohl opřít především o hlasy 25 poslanců ODS. To však sám vyvrátil v rozhovoru pro Novinky. "Nejsem ani členem, ani kandidátem ODS. Říká se to, ale není to pravda. Jistě získám podpisy některých senátorů ODS, ale stejně tak to budou senátoři za TOP 09, KDU-ČSL nebo ČSSD," uvedl.

Má v prezidentských volbách šanci? Je zřejmé, že Topolánek na sebe dokáže strhnout pozornost a mohl by oslovit pravicově naladěné voliče, kteří nesouznějí s tzv. pražskou kavárnou.

Zemana ale může potrápit i předseda SPD Tomio Okamura. Internetová hra Prezident 21 na vzorku 38 tisíc osob doložila, že právě voliči těchto dvou mužů se nejvíce překrývají. Celkem 23 procent podporovatelů Miloše Zemana současně kliklo na Okamurovo jméno.

Šéf čtvrté nejsilnější parlamentní strany se zatím nerozhodl, zda do boje o Hrad vstoupí. Stačí mu totiž podpis jeho 20 poslanců, aby se stihl do úterka zaregistrovat. Podle svých slov to neudělá, pokud mezi zájemci bude osobnost, která prosazuje přímou demokracii, odmítá přijímání migrantů a hájí zájmy Česka, nikoli Bruselu, Ruska, USA nebo Číny. Po pondělní schůzce s prezidentem Zemanem se Okamura definitivně rozhodne.

Další z možných hradních adeptů Jiří Pospíšil dal nakonec přednost stranické politice. Tento bývalý ministr spravedlnosti za ODS a současný europoslanec vstoupil do TOP 09 a bude se ucházet o post předsedy. Tam by ho ráda viděla její pražská organizace.