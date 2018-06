Expremiér Vladimír Špidla: Prezidentem měl být Otakar Motejl. Zeman to zhatil

Vladimír Špidla vypadá stále stejně, jen vlasy mu víc zbělely. Myšlením, srdcem, názory je pořád sociální demokrat, řekla bych, že ten nejpřesvědčenější, jakého znám. Snad je zbytečné podotýkat, že stále trvá na své 16 let staré větě Zdroje jsou.

Do vrcholné politiky jste vstupoval v roce 1998, kdy ve společnosti rezonovala typická sociálnědemokratická témata jako výše mezd, důchodová reforma, vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Co bylo z vašeho pohledu čerstvého ministra práce a sociálních věcí nejdůležitější?

Vstupoval jsem do politiky vlastně ještě o deset let dříve, kdy se obnovovala ČSSD, zažil jsem vytváření sociálnědemokratické identity. Nutno říct, že nám hodně pomohli zahraniční sociální demokraté, kteří se vraceli z exilu a předali nám štafetu.

V době, kdy jsem byl v Zemanově vládě ministrem práce a sociálních věcí, se řešila řada komplikovaných záležitostí, ale z hlediska budoucího vývoje za velmi důležité považuji, že jsme nedovolili privatizaci důchodového systému. Snahy to pod různými záminkami udělat byly tehdy velké, avšak nám se je podařilo takřka definitivně odvrátit, rozhodně na příštích 25 let.

Možná se to podařilo i díky tomu, že Miloš Zeman uzavřel s Václavem Klausem později tolik kritizovanou opoziční smlouvu. Jak jste tehdy vnímal pakt o neútočení mezi ČSSD a ODS?

Měl dvě fáze, přibližně do poloviny volebního období to byla opoziční smlouva, ve druhé šlo – slovy Václava Klause – o toleranční patent. Té první jsem se účastnil jako vyjednavač. Byl jsem u toho, když Čtyřkoalice (spojenectví US, DEU, KDU-ČSL a ODA) odmítla Zemanovu velkorysou nabídku na obsazení pozice premiéra a parity křesel ve vládě.

Východiskem z této situace byla opoziční smlouva, kterou jsem považoval za nutnou záležitost, projev jakési reálpolitiky, kdy si musíte poradit s tím, co je na stole. Vždy jsem ji ovšem vnímal jako nástroj na jedno použití, ne jako metodu pro změnu poměrného systému. Ve fázi, kdy přešla v toleranční patent, se to ovšem právě tímto směrem začalo ubírat. V logice této konstrukce by došlo k omezení volné soutěže politických stran, což jsem odmítal.

Dodnes je opoziční smlouva nazírána jako spouštěč státem posvěcené korupce, kdy se handlovalo s funkcemi, posty, zakázkami. To vám nevadilo?

Základní otázka zní: Kde jsou pro tvrzení o korupci důkazy? Z toho období si nepamatuji na nějaký soudní proces, v němž by byla souzena významná politická osobnost, s výjimkou ministra financí za ČSSD Iva Svobody.

Nešlo ani tak o odsouzené kauzy, jako o atmosféru jánabráchismu.

Podle mě je to interpretace, která neodpovídá pravdě. Přiznávám ale, že se tímto paktem omezila opoziční kontrola vládní činnosti, nikoli vyloučila, neboť minimálně třetina hlasů ve sněmovně nebyla s touto smlouvou spojena.

Když končila Zemanova premiérská etapa, obecně se mělo za to, že otěže převezme ODS. Přišly ale nezapomenutelné televizní duely, kdy jste suveréna tehdejší politické scény Václava Klause převálcoval svým stone face. Chystal jste se nějak speciálně na ta vystoupení a uvědomoval jste si jejich důležitost?

Samozřejmě. Éra Miloše Zemana končila prudkým poklesem obliby ČSSD, neboť měla značné potíže s akceptací ve společnosti. Tehdy nám průzkumy ukazovaly zhruba 15 procent preferencí a byli jsme za komunisty, kteří měli až o osm procent víc. Proto se předpokládalo, že nás ODS předčí.

Bylo jasné, že musíme dát do předvolebního zápasu všechno, příprava na televizní debaty tedy byla velká. Jednak politická, kdy jsme diskutovali o všech momentech tehdejšího vývoje, jednak osobní. Tam jsem využil vlastní zkušenost, protože můj táta byl dobrý divadelní režisér. Jako dítě jsem mockrát viděl, jak se chystá představení a co se herci učí. Připravil jsem si vlastně svoji vlastní režijní knihu.

Asi na rozdíl od Václava Klause, který si byl jist svým vítězstvím a neviděl ve vás příliš vážného soupeře. Předpokládal, že vás smete silou své osobnosti.

Myslím, že to tak bylo a že to byla jeho velká chyba. Podceňování soupeře v jakémkoli zápase je hrozivá vlastnost a většinou se vymstí.

Pamětníci si z tohoto období vybavují především vaši proslulou větu Zdroje jsou, kterou vám kdekdo ironicky stále připomíná. Vy byste se pod ní podepsal i dnes?

Jistěže. Pátral jsem po tom výroku v celém jeho tehdejším kontextu. Můj syn mi ho vygooglil a celá věta zněla: Zdroje jsou, záleží na tom, pro jaké priority se rozhodnete. Smysl mého sdělení byl, že moderní společnost je vždycky schopna vyprodukovat velmi rozsáhlé zdroje a záleží jen na tom, jak je uplatní. To je výrok, pod který bych se podepsal i teď.