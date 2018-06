Exprezident Klaus: Nechávat Rusko mimo je dětinské. Země pro nás není hrozbou

Rusko podle bývalého prezidenta Václava Klause není pro Česko hrozbou, v ničem jej prý na rozdíl od direktiv z vedení EU neohrožuje. Klaus to dnes uvedl v pořadu Partie televize Prima. Souhlasil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, že by se Rusko mělo znovu účastnit jednání nejvyspělejších zemí světa.

"Nechávat Rusko mimo je dětinské a hloupé," řekl Klaus. "Pro nás byla hrozba Sovětský svaz, dnešní Rusko není žádná hrozba. Mě opravdu (ruský prezident Vladimir) Putin ničím neohrožuje," uvedl Klaus. Zdůvodnil to tím, že Rusko neposílá každý týden direktivy do našeho zákonodárství, které povinně musíme zavést, abychom byli dobrými a hodnými, jako to dostáváme z Bruselu," řekl Klaus.

EU je podle Klause svěrací kazajkou, která Evropany "přiškrcuje a nepřináší jim noc dobrého". Referendum o vystoupení z EU by Klausovi nevadilo. Někdejší premiér uvedl, že sice za ČR podával přihlášku do EU a podepsal vstup do tohoto společenství, ale v referendu o přistoupení hlasoval proti.

Informaci, že podle průzkumů jen třetina lidi podporuje členství v EU, pokládá Klaus za vítězství, že lidé mají oči otevřené a nenechají se totálně zmást propagandou. Nízká účast v eurovolbách pak podle Klause dokazuje, že Evropský parlament je "bezcenný a bezvýznamný".

ANO je ideově beztvaré

Hnutí ANO je pak podle bývalého prezidenta Václava Klause "ideově beztvará hmota", ODS jej ve vládě mohla posouvat doprava. Svým odmítavým postojem ho ale vydalo doleva do rukou sociální demokracie.

"Bylo by stokrát lepší, kdyby bylo to ANO tlačeno doprava, tudíž tlačeno ODS ve vládě, než aby bylo tlačeno extrémně doleva," řekl Klaus. Z toho, že chystaná vláda ANO a ČSSD bude závislá na podpoře KSČM, je exprezident podle svých slov zděšen, není to pro něj ale konec světa. Velký vliv komunistů na vládu ale nepředpokládá. Za větší zlo než KSČM pokládá Piráty a Zelené. "Považuji nějaké Piráty a Zelené za větší zlo než tu dnešní vyčpělou, bezbarvou, ideologicky naprosto prázdnou, zbytkovou komunistickou stranu," prohlásil prezident.

Za dětinsky hloupé označil někdejší prezident a předseda ODS heslo "Bolševická vládo, Praha není stádo", s nímž míří občanští demokraté do komunálních voleb v hlavním městě. "Nevím, co je na ní bolševického," vysvětlil Klaus. Současné menšinové vládě ANO, jejíž předseda Andrej Babiš je veden ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti, jsou vytýkány mimo jiné personální čistky ve státních úřadech.

Skutečnost, že ČSSD nechává o účasti ve vládě s ANO rozhodnout své členy v referendu, označil Klaus za "úhybný, zbabělý, průhledný a dětinský manévr" lídrů sociální demokracie. Podle Klause je to projev "absence politického vůdcovství".

Vláda bez důvěry a většinové podpory ve Sněmovně Klausovi nechybí, alespoň podle něho neprosazuje "hloupé zákony", mezi něž bývalý prezident a premiér zařadil i Babišem prosazenou elektronickou evidenci tržeb. Jakákoli budoucí vláda by podle Klause především neměla být ustrašená při vyjednáváních v EU.