"Včerejší (středeční) rozhodnutí vedení ODS, respektive jejího poslaneckého klubu, mne nepřekvapilo," uvedl Klaus. "Tito lidé nemají s původní ODS nic společného. S jejími ideály se rozešli už dávno nebo je nikdy nesdíleli. Charakterizuje je nadbíhání politické korektnosti a pravdě a lásce," uvedl Klaus starší.

Dodal, že jejich cesta k politické bezvýznamnosti je zcela přímočará. "Dříve či později musí vzniknout nová, skutečná pravicová strana. Dlouho jsme mnozí sázeli na ODS. Teď už snad každý ví, že to není možné," dodal.

Bývalý prezident zároveň dodal, že s ním syn své výroky nekonzultoval, stejně jako on se synem nekonzultoval toto své prohlášení. "Nechci mu zužovat jeho manévrovací prostor. Jinak by mé výroky o ODS byly daleko ostřejší," doplnil.

Jasný postoj poslaneckého klubu

Středeční usnesení poslaneckého klubu ODS bylo podle místopředsedy strany a plzeňského primátora Martina Baxy velmi silné a jasné. Pokud by Klaus mladší setrval na svém stanovisku, nějaký orgán ODS se k věci brzy sejde a poradí se o dalším postupu, řekl Baxa.

Klub se v usnesení distancoval od úterních Klausových slov, kdy přirovnal schvalování zákonů ve Sněmovně kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Předseda ODS Petr Fiala se ještě v úterý jménem strany omluvil, stejně učinil ve středu klub, který Klause zároveň vyzval k odchodu z klubu a konstatoval, že poslanec svým jednáním ODS dlouhodobě poškozuje. Klaus v reakci odmítl výzvě vyhovět.

Klaus teď má podle Baxy čas si vše promyslet. "Pokud Václav Klaus říká, že je členem ODS, tak jeden z vrcholných orgánů strany ho vyzval k tomu, aby z poslaneckého klubu odešel. To si myslím, že při ctění nějakých základních zásad toho, jak fungují orgány strany, by měl Václav Klaus respektovat," řekl Baxa. Pokud Klaus svůj postoj nezmění, v brzké době se podle Baxy sejde nějaký stranický orgán a poradí se.

Potvrdil to také místopředseda strany Martin Kupka. "Jistě se k tomu vrátíme. Je to věc čerstvá, myslím si, že v tomhle směru se sluší dát nějaký rozumný čas a prostor na to, aby vyhodnotil věcné argumenty, které zaznívaly," uvedl.

Programový rozchod názorů

Výrok o rozhodování židovských výborů podle Baxy "překročil hranice všeho myslitelného, co je možné například na půdě Poslanecké sněmovny říci." Podle Kupky je vyjádření naprosto nepřijatelné. "Ten příměr skutečně nesedí a nemůže sedět, protože historická událost holokaustu s miliony obětí není souměřitelná s ničím," řekl.

Dlouhodobým problémem je podle místopředsedů ale také zásadní programový rozchod Klausových názorů se stanovisky ODS. Jedním z takových témat je členství v Evropské unii. "Václav Klaus znovu v nedávné době zdůraznil to, že by se fakticky mělo odejít z Evropské unie, což je v naprostém rozporu s politikou ODS, kdy členství v Evropské unii je nepřekročitelným axiomem naší politiky a absolutně musíme odmítnout jakékoli interpretace toho, že bychom uvažovali o odchodu," uvedl Baxa.

Oba zmínili také téma zahraničních misí. Klaus dříve zpochybnil českou vojenskou misi v Afghánistánu. Kupka také připomněl, že Klaus loni podpořil ve volbách do Senátu spolupracovníka svého otce Ladislava Jakla, který kandidoval v Praze 2 s podporou SPD. Jakl tehdy skončil pátý, za ODS kandidoval herec Vladimír Kratina a byl třetí. Obě záležitosti v srpnu řešil poslanecký klub ODS, předseda strany Fiala tehdy po jednání uvedl, že si poslanci výroky vyříkali.