Exprimátor Prahy Hudeček: Ostrava může být městem nových začátků

Na rozhovor pro Deník do kavárny Lapeco v centru města si odskočil těsně před porodem a bedlivě celou dobu sledoval telefon, jestli nezavolá manželka, že už to na ní přišlo.

„Jsem ve střehu, můžeme rodit každou chvíli,“ říká hned na úvod Tomáš Hudeček, kterému se v Ostravě narodil před dvěma lety i první kluk. Rozhovor s mužem, který se ještě nedávno pohyboval v horních patrech politiky a primátorem našeho hlavního města byl v letech 2013 až 2014, se ale nakonec stihl bez rychlého odjezdu na porodní sál…

Jste původem z Olomouce, kde jste žil až do vystudování vysoké školy. Pak jste přesídlil do Prahy, kde jste přešel od učitelství do politiky a nakonec jste stál v čele pražského magistrátu. Co najednou děláte v Ostravě?

Za vším hledejte ženu. (smích) Kvůli jedné jsem kdysi odešel do Prahy, kvůli té současné jsem teď v Ostravě. Politika mě předtím zdržela od rodinného života, tam normální slečnu pro život najít nejde. Tak jsem rád, že jsem svou ženu našel jinde – seznámili jsme se díky stepu, který jsem se chtěl naučit, protože jsem vždy rád tancoval. A protože ona je Ostravačka a měla tady zázemí, tak tady bydlíme už od konce roku 2015.

Vy jste ale ještě stále i dosluhujícím zastupitelem v Praze.

Ano, kvůli pracovním povinnostem v zastupitelstvu, ale i na Českém vysokém učení technickém, proto stále pendluju mezi Ostravou a Prahou. Část týdne jsem tam, část tady, ale čím dál více se ten čas přelívá ve prospěch Ostravy, kde učím rozvoj a správu měst na Vysoké škole báňské.

Jak se zpětně díváte na období, když jste byl pražským primátorem?

Musím přiznat, že to nebylo nijak krásné období. Víc jsem totiž udělal, když jsem byl předtím prvním náměstkem primátora. Proto všem, včetně svých studentů, říkám: Pokud chcete něco prosadit a udělat, buďte dvojka. Ta má víc možností. Jednička se musí jen usmívat a chodit po chlebíčkách, kdežto dvojka skutečně řeší důležité věci.

Letos jste už nekandidoval nikam – nechybí vám to?

Ne. Být v politické straně je v Česku vnímáno, jako že jste zločinec. Máte nálepku na čele. Takže pro mě je velmi nereálná představa, že poté, co mě Kalousek vyloučil z TOP 09, ještě vstoupím do nějaké strany či hnutí.

Už jste zmínil, že jste se do Ostravy přistěhoval kvůli manželce, která odsud pochází. Jak se vám žije v moravskoslezské metropoli? Díváte se na ni optikou bývalého primátora s tím, že někde je třeba nutné opravit cestu, jinde přidat strážníky apod.?

To je dobrá otázka, ale pro mě strašně široká, tak ji zkusím rozdělit. Takže nejprve musím říct, že se mi tady žije dobře, protože poté, co jsem v Praze poznal opravdové gaunery, tak mi vlastně vůbec nevadí zdejší romská populace. Ta je proti těm pražským gaunerům úplně neškodná. A vím, o čem mluvím, protože nyní bydlíme ve Vítkovicích.

A ten další pohled na Ostravu?

Ostrava je poddimenzovaná počtem obyvatel, takže dopravní infrastruktura a provoz na ní je tady mnohem lepší než v Praze. Tady se opravdu stále dá jezdit auty, ale samozřejmě velmi dobře i hromadnou dopravou nebo na kole. Pak velmi dobře vnímám rozvíjející se centrum Ostravy, kam bych se chtěl co nejdříve přestěhovat. I když je prozatím nedostavěné. Jsou tady proluky, nedostavěné náměstí. Zašel jsem už kvůli tomu i na radnici za současným primátorem Macurou. Řekl jsem mu, že tomu trochu rozumím, dělám tady na VŠB, umím sehnat peníze na výzkumné projekty, tak bych rád pomohl. Slovo dalo slovo a už jsem podal návrh na grant, týkající se však prozatím „jen“ revitalizace ostravských sídlišť.