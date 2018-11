Bývalá šéfka ERÚ Vitásková dostala podmínku kvůli jmenování Vesecké

Podmínečný trest za zneužití pravomoci veřejného činitele si odnesla od okresního soudu v Jihlavě bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Informovala o tom ČT24.

Předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Alena Vitásková.Foto: Denik / Martin Divíšek

Vitáskové soud vyměřil podmínku dva roky s odkladem na 30 měsíců za zneužití pravomoci. Pochybila totiž, když jmenovala do vedení právní sekce někdejší státní zástupkyni Renatu Veseckou, přestože tato pozice vyžadovala praxi v energetice, kterou Vesecká neměla.

Škoda, způsobená státu úhradami platu Vesecké a povinných odvodů za zaměstnance, činí 1 056 033 korun. Vitáskové za to hrozil trest od tří do deseti let.

Někdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu Vitásková byla 28. října vyznamenána prezidentem republiky Milošem Zemanem u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.

Renata Vesecká tehdy ve svém životopise uvedla, že jako právník pracuje od roku 1984, kdy začínala jako prokurátorka. Za tu dobu pracovala na Okresních státních zastupitelstvích v Pardubicích, Havlíčkově Brodě, na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové a od roku 2005 do roku 2010 na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně jako nejvyšší státní zástupkyně.

Od roku 2011 dosud je advokátkou. V životopise pak zmínila, že se za svou kariéru setkávala s kauzami týkající se také energetiky. „Ověřovat to, nebylo v mé kompetenci,“ sdělila reportérovi Deníku v srpnu tohoto roku Alena Vitásková.