Pelikána prý šokovali jeho kolegové z ANO, kteří hájili minulý režim

Zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) hodnotí opoziční poslanci jako skandální a smutné. Zklamán byl však i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), byť podle opozice právě zástupci ANO měli na zvolení zásadní podíl. Podle předsedy SPD Tomia Okamury to bylo demokratické rozhodnutí Sněmovny.

"Pro mě to byl nepřijatelný kandidát a mě to moc mrzí, že uspěl, a připadá mi to jako facka všem těm, kteří tehdy stáli na druhé straně a které pan Ondráček svým obuškem umravňoval," řekl Pelikán. Ondráček v roce 1989 zasahoval jako příslušník pohotovostního pluku při protirežimních demonstracích. Ministr dodal, že ho šokovala debata předcházející Ondráčkovu zvolení, v nichž někteří zástupci ANO minulý režim hájili. Připadala mu "odporná v mnohých výrocích". Podle ministra to bude třeba v klubu ANO probrat.

"Je to velmi smutná věc, když tu máme komunistu, který zasahoval proti demonstrantům, vůbec nijak tuto věc nereflektuje a máme ho v čele bezpečnostního orgánu Poslanecké sněmovny," komentoval před novináři Odráčkovo zvolení lidovec Marek Výborný. Fakt, že Ondráček bude předsedou komise, která dohlíží na činnost policie, je podle něj skandální.

Jsem zklamán a považuji za skandální, že v čele Komise GIBS stane na popáté komunista Ondráček. Bez hlasů ANO by to nešlo, snaha zalíbit se komunistům a obchodovat vladni podporu zvítězila. — Marek Výborný (@MarekVyborny) 2. března 2018

S místopředsedkyní TOP 09 Pekarovou Adamovou shodně prohlásili, že zvolení Ondráčka je zvlášť smutné vzhledem k tomu, že letos uběhlo 70 let od komunistického puče.

Ondráčkovo zvolení prošlo o jeden hlas. Odpůrci upozorňovali zejména na to, že Ondráček v roce 1989 zasahoval při protirežimních demonstracích.

Výsledek volby podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury dokládá spojenectví komunistů a hnutí ANO. "Odborník mlátička má funkci a Andrej Babiš a jeho vláda může v klidu makat," uvedl Stanjura. Pokládá za neuvěřitelné, že 64 poslanců z jiných klubů než KSČM "hlasovalo pro člověka, který s obuškem v ruce v roce 1989 bránil socialismus a komunistický režim".

"Je to další v řadě důkazů, že funguje koalice komunistů a hnutí ANO," dodala Pekarová Adamová. Na společné hlasování ANO a KSČM poukázali i přestavitelé STAN. "Komunistický esenbák vede silovou komisi. A to vše "díky" hlasům ANO," uvedl na twitteru místopředseda Starostů Vít Rakušan.

"Komunistu Ondráčka, který dle svých slov prostě 'sloužil vlasti' a neprojevil ani slovem pochybnost o svých předlistopadových aktivitách, jsme nevolili," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj byl Ondráček zvolen hlasy ANO, KSČM a SPD.

Okamura uvedl, že v klubu SPD shoda na Ondráčkovi nebyla stoprocentní a proto každý poslanec mohl hlasovat podle své vůle. Výběr Ondráčka podle Okamury nebyl šťastnou volbou. "Na druhou stranu jsem rád, že už se ta agónie nějakým způsobem ukončila," dodal.

Bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček, který proti Ondráčkově zvolení brojil, označil zvoleného šéfa komise za "biřice okupantského režimu". Pokud by se masarykovské ideály a étos 17.listopadu staly už jen "nepotřebným harampádím", "ztratíme Česko jako zemi, kde má smysl vychovávat děti a vůbec žít", dodal na twitteru.

Zdeněk Ondráček, biřic okupantského režimu, v čele komise pro kontrolu GIBS. Jsou masarykovské ideály a étos 17.listopadu už jen nepotřebným harampádím? Ne! Pokud to připustíme, ztratíme Česko jako zemi, kde má smysl vychovávat děti a vůbec žít. — Michal Horáček (@m_horacek) 2. března 2018

Ondráček byl v tajných volbách zvolen většinou 79 hlasů, potřeboval jich 78. Zvolen byl po dvou měsících neúspěšných pokusů.