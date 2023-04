Známý český dezinformátor Aleš Svoboda zveřejnil v březnu na Facebooku příspěvek zabývající se nejrůznějšími nemocemi od covidu po tuberkulózu (TBC), v němž smíchal dohromady hned několik dezinformací. Mimo jiné v něm tvrdil, že na Slovensku po migraci lidí z Ukrajiny dvacetinásobně vzrostl počet lidí s TBC a šestinásobně počet lidí s HIV. Je to ale lež.

Očkování. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Je extrémě důležité nezapomínat. To že byl covid z laboratoře je dnes už potvrzené. Potvrzené je i to, že byl vytvořen ve Wu-Chanu. Svést to na Čínu bylo chybou, protože většinovým vlastníkem laboratoře ať už přímo, nebo nepřímo jsou lidé z USA, také prokázáno,“ napsal Svoboda v úvodu svého postu. (jazykově neupravováno, pozn. red.)

Dále zmínil úniky ze zpráv z aplikace WhatsApp britského ministra zdravotnictví Matta Hancocka, v nichž politik psal svým kolegům, že je potřeba všechny pořádně vyděsit, aby dodržovali pravidla lockdownu. O těchto zprávách média začátkem března skutečně široce informovala. Listu Sunday Telegraph je předala novinářka Isabel Oakeshottová, jež byla velmi hlasitou kritičkou tohoto opatření.

Covid unikl z laboratoře, uvedli v tajném dokumentu vyšetřovatelé

Svoboda z toho vyvodil, že „cílem bylo rozšířit mezi celosvětovou populaci nikoliv virus jako takový, ale strach“. „Vystrašení lidé jsou snadněji ovladatelní a na strachu se dá královsky zbohatnout. Jistě není náhodou, že podíly ve farmaceutických firmách před vypuknutím ‚pandemie‘ nakoupili stejní lidé jako ti, co před válkou na Ukrajině ve velkém nakupovali akcie zbrojařských firem… Zbraně a vakcíny, za stamiliardy…“ tvrdil mimo jiné Svoboda.

A k dovršení apokalyptického obrazu přidal ještě zmínku o údajné situaci na Slovensku. „V těžkém kontrastu (když jde tedy o zdraví lidí) jsou čísla ze Slovenska (čísla ČR nejsou k dispozici). Do r.2021 počet lidí s TBC 27, po migraci z UA je to 20x tolik. HIV r.21 909, po migraci 6x tolik. Rozšířil se černý kašel, neštovice, spalničky…Pustili sem kdekoho bez jakékoliv kontroly. Vymýcené, nebo vzácné nemoci jsou zpět. A ministr? Nic se neděje. My tu měli armádou hlídané okresy, neočkovaní měli pomalu zákaz vycházení a dnes? Z Ukrajiny přišla nejen masa lidí, ale i virová nálož všeho druhu, nad kterou vláda zavírá bůch ví proč oči,“ napsal Svoboda. (opět jazykově neupravováno, pozn. red.)

Jeho příspěvek, zveřejněný 7. března 2023, začaly rychle sdílet stovky uživatelů Facebooku. Dezinformátor v něm ovšem smísil částečné informace, informace zasazené do falešného kontextu i vyslovené lži.

Covid a laboratoř

Není pravda, že je „potvrzené, že covid je z laboratoře“, jak tvrdí Svoboda. Ve skutečnosti zůstává původ viru nadále záhadou a dosud není prokázáno ani, jak přesně vznikl, ani odkud se přenesl na člověka. Únik viru z čínské laboratoře byl zvažován od začátku, mimo jiné proto, že v čínském městě Wu-chan, kde se nákaza poprvé rozšířila mezi lidmi, skutečně existuje Wuchanský virologický ústav. Podezření, že virus unikl právě odtamtud, zveřejnil už na jaře roku 2020 tehdejší americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Přikláněl se k němu i tehdejší český ministr zdravotnictví Roman Prymula. „Je téměř jisté, že ten virus přišel z laboratoře v Číně. Ne, že by tam byl uměle vyroben, nicméně unikl, protože se tam běžně prováděly různé výzkumy, které vycházely z přírodních rezervoárů. To znamená z různých netopýrů a podobně. Na modelovém zvířeti se ten virus zřejmě dostal ven, dostal se na trh a začala celosvětová katastrofa,“ uvedl Prymula v říjnu 2020.

Byl covid vyroben v laboratoři? Vědec ze Sydney představil zajímavou analýzu

Hypotézu, že se vir přenesl na člověka ze zvířete, zastávala řada vědců, zdravotnických institucí i zpravodajských agentur. Spíše ale většina upřednostňovala verzi, že původně šlo o zvíře z volné přírody.

„Jak jsme psali již v červnu 2021, většina vědců má podezření na přenos zoonózou, tedy že se virus přenesl na člověka z netopýrů nebo prostřednictvím přechodného zvířete – stejným způsobem, jakým vznikly koronaviry SARS a MERS. Dosud však nebylo identifikováno žádné hostitelské zvíře a někteří vědci tvrdí, že je možná i laboratorní nehoda,“ uvedl letos v březnu web pro ověřování faktů FactCheck.

Nejnovější genetické důkazy podporují teorii, že covid-19 se rozšířil na trhu ve Wu-chanu:

Letos v únoru byl zveřejněn závěr z původně tajného zpravodajského dokumentu amerického ministerstva energetiky, že covid-19 se pravděpodobně rozšířil po nehodě v čínské laboratoři. Tuto možnost připouštěla i odtajněná zpráva kanceláře ředitele americké národní zpravodajské služby z října roku 2021, shrnující různorodé názory americké zpravodajské komunity na původ viru.

Jednu názorovou skupinu tehdy představovala FBI, tedy Federální řad pro vyšetřování. Právě FBI „středně důvěřovala“ verzi, že zdrojem infekce byl incident v laboratoři „zahrnující pravděpodobně experimentování, manipulaci se zvířaty nebo odběr vzorků Wuchanským virologickým ústavem“.

Lháři osočují uprchlíky i obránce Ukrajiny, opírají se o falešné fotky a videa

Tři další zpravodajské skupiny se přikláněly spíše k tomu, že obě možnosti, tedy jak přirozený přenos z volně žijících zvířat, tak únik z laboratoře, jsou stejně pravděpodobné. „Ve zpravodajské komunitě nicméně panovala shoda, že virus nebyl vyvinut jako biologická zbraň. Většina agentur uváděla, že virus pravděpodobně nebyl geneticky upraven, což je hodnocení, které provedli s nízkou jistotou,“ uvádí FactCheck. Dodává, že nejistota byla způsobena jednoduše nedostatkem pevných důkazů.

Také v aktualizovaném dokumentu amerického ministerstva energetiky se zdůrazňuje, že zpravodajci ještě se svojí prací neskončili a stále dávají dohromady střípky toho, jak se virus objevil.

Čínská laboratoř v rukách USA?

Nepodložené je i další Svobodovo tvrzení o tom, že čínskou laboratoř vlastní lidé z USA. Dezinformátor tato slova absolutně ničím nedokládá a není ani patrné, o jaké laboratoři vlastně mluví. Pokud jde o Wuchanský virologický ústav, jeho mateřskou organizací je Čínská akademie věd podřízená Státní radě Lidové republiky Čína, tedy ústřední čínské vládě.

Podle otevřeného dopisu nejmenovaného člena čínské vědecké akademie, publikovaného v roce 2019 v časopise Nature, bylo financování i provozování této akademie vždy závislé na čínské vládě. „Čínská akademie věd nikdy nedosáhla finanční autonomie a nikdy o to ani neusilovala,“ stálo v tomto dopisu.

Většinu konspirací o vakcínách na covid rozšířilo stejných 12 lidí, říká výzkum

Lživá konspirační teorie, podle níž „čínskou biologickou laboratoř ve Wu-chanu vlastní společnost GlaxoSmithKline, která náhodou vlastní také výrobce vakcíny Pfizer“, se objevila už v roce 2020 a už tehdy ji také vyvrátila agentura Reuters.

Ve skutečnosti nemá Pfizer jednoho vlastníka, ale je vlastněn jak veřejností, tak řadou institucí, přičemž hlavním akcionářem je Vanguard Group. S britskou firmou GlaxoSmithKline se tato společnost pustila do některých společných podniků, ale obě společnosti jsou samostatné. Nevlastní jedna druhou a ani jedna z nich nevlastní Wuchanský virologický ústav.

Koronavirus se poprvé objevil v čínském Wu-Chanu…Zdroj: Shutterstock

Stejně nepodložené je také Svobodovo tvrzení o „stejných lidech“, kteří měli před vypuknutím nákazy covid-19 nakupovat podíly ve farmaceutických firmách a před válkou na Ukrajině akcie zbrojařských firem. Dezinformátor není schopen uvést ani jedno jediné jméno, jímž by toto tvrzení, jež si s největší pravděpodobností vylhal, jakkoli podpořil.

Lži o Slovensku

Vylhané jsou také výroky, které Svoboda šíří o Slovensku. Zatímco Svoboda tvrdí, že do roku 2021 činil počet lidí s TBC na Slovensku 27 a po migraci z Ukrajiny je to údajně dvacetkrát tolik, oficiální zpráva slovenského Národního centra zdravotnických informací, vydaná ve čtvrtek 23. března 2023, uvádí úplně jiná čísla. Podle ní počet případů TBC na Slovensku naopak dlouhodobě klesá.

„Zatímco za rok 2018 bylo do registru nahlášeno celkem 281 případů TBC, v roce 2021 to bylo 137,“ konstatuje zpráva slovenského Národního centra zdravotnických informací.

Ukrajinští vojáci šíří v Česku tuberkulózu, naznačila Hamplová. Pak se omlouvala

Na druhé straně zpráva zmiňuje i to, že centrum meziročně zaznamenává nárůst počtu případů TBC ve věkové skupině od narození do 19 let. Zatímco v roce 2020 bylo v této skupině evidováno 37 případů TBC, v roce 2021 to bylo 55 případů. To však může mít podle zástupců centra souvislost i s pandemií.

„Mohu vás ujistit, že jakýkoli nárůst čísel od nás, i kdyby byl, není spojován s Ukrajinou, meziroční poskočení v mnoha diagnózách připisujeme pandemickému roku 2020, kdy byla snížena dostupnost specializované zdravotní péče. Na ostatních číslech pracujeme,“ uvedla pro Deník mluvčí slovenského Národního centra zdravotnických informací Veronika Daničová.

První vlna uprchlíků z Ukrajiny našla útočiště třeba ve Slovenském městě Ubľa. Na konci února 2022 je navštívila i prezidentka Zuzana Čaputová. Podle konspirátorů šíří lidé z Ukrajiny nakažlivé nemoci…Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Nejvyšší počet případů tuberkulózy je dlouhodobě hlášen z Prešovského a Košického kraje. Z celkového počtu 137 hlášených případů v roce 2021 bylo 36 případů v Košickém a 59 v Prešovském kraji.

Svoboda lže i o výskytu HIV na Slovensku. Respektive zamlčuje to, že počet pacientů s HIV začal v této zemi rychleji přibývat už v období do roku 2018, tedy více než dva roky před ruskou invazí na Ukrajinu a vznikem uprchlické vlny z této země. Ke konci prvního pololetí roku 2018 poprvé od začátku monitorování v roce 1985 přesáhl počet nakažených na Slovensku hranici tisíc osob, přičemž za období od ledna do konce června 2018 přibylo 52 nových případů.

Syna přepadli Ukrajinci, tvrdí žena z Tábora. Policii ale případ nikdo nehlásil

Nadále ale přitom platí, že Slovensko patří v Evropské unii s ohledem na počet obyvatel ke státům s dlouhodobě nejnižším počtem nakažených virem HIV. Podle oficiální zprávy Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky o výskytu infekce HIV k 30. červnu roku 2022 připadá většina nových případů na slovenské občany.

Zdroj: Deník„U občanů Slovenské republiky bylo od 1. ledna 2022 do 30. června 2022 diagnostikováno a epidemiologicky vyšetřeno 46 nových případů HIV infekce (42 u mužů a čtyři u žen). U cizinců při jejich pobytu ve Slovenské republice bylo od 1. ledna 2022 do 30. června 2022 hlášeno 12 nových případů HIV infekce (sedm u mužů a pět u žen), což představuje 20,69 % z případů zachycených v roce 2022 ve Slovenské republice,“ uvádí tato zpráva. Nejvíce infikovaných lidí podle ní žije ve větších městech a nejvyšší kumulativní počet nově nakažených je dlouhodobě v Bratislavském kraji.

Vytrvalý lhář

Aleš Svoboda patří mezi ty dezinformátory, kteří šíří úmyslně zkreslené informace i vyslovené lži dlouhodobě. Loni v březnu si například vylhal údajný zážitek s ukrajinskými uprchlicemi utrácejícími tisíce ve fitness centru, který doprovodil propagační fotografií fitness centra v Praze 9.

To jednoznačně popřelo, že by v něm k popisované události došlo. Od Svobody se distancovalo a dodalo, že ani není jeho klientem. Svoboda jen prostě ukradl fotku z jeho databáze a doprovodil ji vylhanou nenávistnou historkou.

Ukrajinští uprchlíci se v Česku snaží zapojit do běžného života. Na snímku kurz češtiny pro Ukrajince v pražském Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity KarlovyZdroj: René Volfík, ÚJOP UK

Z jeho profilu se také rozšířily naprosto lživé „citace“ evropských politiků, kteří měli loňské české předsednictví Evropské unie hodnotit jako katastrofální. Po internetu se tak šířily údajné výroky německého poslance Gunnara Becka nebo slovenského premiéra Hegera, že Česko prý není důstojný partner, že jeho předsednictví je chaotické a může údajně vést až k rozpadu EU.

Byly vylhané, což Deníku potvrdili přímo zmiňovaní politici či jejich mluvčí. Gunnar Beck Deníku sdělil, že výrok vkládaný mu do úst je zcela nepravdivý a že naopak při mnoha příležitostech české předsednictví chválil. Také mluvčí slovenské vlády Ľubica Janíková odmítla údajný výrok slovenského premiéra Eduarda Hegera jako lživý a uvedla, že Slovensko plně podporuje české předsednictví.

Za pandemii může spiknutí, rozhodl prý peruánský soud. Vše je ale jinak

Začátkem roku 2021 rozšířil Svoboda lež o Oblastní nemocnici Příbram, kde prý je vyvíjen nátlak na zdravotníky, aby se nechali očkovat, za což je jim nabízen úplatek 60 tisíc korun na ruku. Příbramská nemocnice tehdy podala trestní oznámení.

„Je to vše absolutně smyšlené. Obdobné šíření dezinformačních zpráv považujeme v době nouzového stavu za velmi nebezpečné. Nejen, že si autor zahrává s morálkou veřejnosti, ale především znevažuje práci všech zdravotníků, kteří se starají o covid pozitivní pacienty. Je to opravdu ubohé,“ uvedl tehdy mluvčí nemocnice Martin Janota. Nyní pro Deník dodal, že policie předala věc k řešení přestupkové komisi městského úřadu v místě dezinformátorova trvalého bydliště. Informaci o tom, jak toto řízení dopadlo, nemocnice nemá.