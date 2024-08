Fake News

Po celé Evropě včetně Česka a Slovenska se začala šířit fotografie, která údajně ukazuje „současný stav“ Ukrajiny. Je na ní snad všechno, co této zemi připisuje proruská dezinformační scéna: verbíři, kteří se ohlížejí i za člověkem bez nohy, žebrající stará žena, hákový kříž na plotě i reklama na drogy na obrubníku. S takovou legendou ji dezinformátoři také sdílejí. Jenže snímek byl z těchto prvků sestaven uměle.

„Ukrajina za diktátora Zelenského na jediné fotografii. Stará žena žebrá před zastavárnou, zatímco dva Zelenského dobře živení únosci hledající kořist sledují kolemjdoucího člověk po amputaci,“ píše se například v anglicky psaném komentáři ke zmíněné fotografii, který 13. srpna 2024 publikoval na sociální síti X účet označený jako Cahy Bowes a sdílející bezvýhradně jen protiukrajinsky zaměřené příspěvky.

S podobnými komentáři se fotografie začala šířit i v dalších dezinformačních médiích. Jenže popisovaná skladba jevů na obrázku vznikla daleko spíše počítačovou manipulací, než díky pohotové práci a pozornému oku fotoreportéra.

Letí to po světě

Za pomoci funkce zpětného vyhledávání obrázků internetového vyhledávače Google lze zjistit, že fotografie se od 13. srpna objevila v desítkách rusky psaných (Drive2.ru, Podolyaka.ru, Politikus, Vkontakte a podobně) nebo v prorusky a protiukrajinsky zaměřených médiích po celé Evropě a dosáhla desítek tisíc zhlédnutí.

close info Zdroj: Se svolením Disinfo.detector.media zoom_in Tento snímek vydávají dezinformační weby za obrázek současné Ukrajiny. Podle analytického nástroje ve fotografické službě InVid ale dochází ve zdroji fotografie k interferenci, jinými slovy, snímek byl složen z více různých částí

Jen zmíněný příspěvek z účtu Cahy Bowes byl do středy 21. srpna 2024 zobrazen více než 200tisíckrát a zhruba dvoutisíckrát byl sdílen. V Česku jej sdílel například neúspěšný kandidát do Senátu a bývalý český protiislámský aktivista Martin Konvička, který má na síti X více než pět tisíc sledujících.

Fotografii začala se stejnou legendou, tedy že jde o věrné vystižení současné Ukrajiny, okamžitě šířit také česká a slovenská dezinformační média. „Na serveru Aktualnikonflikty.cz v ukrajinské sekci jsem nalezl následující fotografii s popiskem: Celá Ukrajina na jedinej fotke. Geniálně vyjádřeno,“ uvedl k němu 15. srpna anonymně provozovaný dezinformační web Vlkovobloguje. Od něj potom stejnou fotografii přebral ještě týž den slovenský kanál Slobodný vysielač.

Většina popisků fotografie přitom vyznívala podobně jako již zmíněný příspěvek účtu Cahy Bowes; tedy, že snímek vystihuje Ukrajinu jako zemi, kde důchodci hladoví a jsou nuceni žebrat, kde verbíři neboli zaměstnanci takzvaných teritoriálních náborových středisek jsou náchylní k tomu odvléci do armády i člověka s jednou nohou, kde jsou zdi a ploty počmárané hákovými kříži a kde se na ulici prodávají drogy.

Na fotografii je opravdu tohle všechno zachyceno včetně zkratky ukrajinské domény ua, jež se jakoby „náhodou“ objevuje na snímku na plakátě zachyceném v levém dolním rohu. Příznačné ale je, že jinak fotografie neobsahuje žádný konkrétní a charakteristický prvek, podle nějž by se dalo určit, kde byla pořízena. A hned několik indicií nasvědčuje tomu, že byla účelově upravena.

Fotografie je falešná

Podle fact-checkingových organizací, které Deník oslovil, vykazuje snímek stopy manipulace. „Ta fotografie je několikrát předělaná. Původní snímky se bohužel nepodařilo nalézt, ale to, co máme, stačí k prokázání zásahu do obrazu,“ sdělil Deníku Olexij Pivtorak z ukrajinského webu pro ověřování faktů Disinfo Detector Media s odkazem na text svého kolegy Oresta Slivenka, který se věnoval počítačovému rozboru snímku.

„Jak ukazuje analytický nástroj ve fotografické službě Invid, dochází k interferenci s obrazem v oblasti zdroje, kde se dají odstranit drogy, nohy vojáků a hákový kříž. Nohy vojáků nemají chodidla a začínají jakoby ze země,“ uvedl na stránkách Disinfo Detector Media Orest Slivenko.

close info Zdroj: Se svolením Disinfo Detector Media zoom_in Výsledek analýzy fotografických zásahů.

Interference znamená prolínání a vzájemné ovlivňování různých druhů vlnění, u digitální fotografie jde o interferenci mezi jednotlivými pixely, kterou lze využít například k retuším snímku nebo vložení chybějících částí. Aplikace Invid disponuje mimo jiné doplňkovým pluginem InVID WeVerify, schopným rozeznat právě to, zda fotografie vznikla jako jeden celek pocházející z jednoho zdroje, nebo zda se s ní manipulovalo a byla skládána z více částí. Což je podle analytiků právě případ popisované fotky „současné Ukrajiny“.

close info Zdroj: Se svolením Disinfo Detector Media zoom_in Nohy vojáků nemají chodidla a začínají jakoby ze země.

„Fotografii jsme analyzovali a také se přikláníme k názoru, že byla slepena z různých částí – například dopravní značka ukazuje, že by tam měla být čtyřproudá silnice, ale zdá se, že je tam jen jeden jízdní pruh. Původní fotografii se nám však pomocí běžných nástrojů nepodařilo najít. Nástroje analyzující fotografie pro photoshop neukazují přesně, kde k interferenci došlo, nadále ale platí, že fotografie nevykazuje jednotnost – její jednotlivé prvky nemají jednotnou úroveň, což naznačuje, že byla upravovaná,“ sdělila Deníku i Olena Čuranová, ukrajinská fact-checkerka organizace Stop-fake.