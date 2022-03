Zhruba od 28. února se na českém i slovenském internetu šíří stále více „zpráv“ na téma, že z Ukrajiny spíše než Ukrajinci přicházejí Afričané a Arabové a že jde tedy o jakýsi „skrytý dovoz migrantů“. Důvodem je mimo jiné to, že na Ukrajině, stejně jako v Česku, studovali až do vypuknutí války tisíce zahraničních studentů, kteří se nyní snaží dostat domů.

Aktivistka natáčí uprchlíky

Také v Česku se v různých internetových, většinou euroskepticky zaměřených skupinách začalo šířit video slovenské aktivistky označené jménem Daniela Zemanová Ustupská. Ta začala v Košicích natáčet na svůj mobil Afroameričany, které oslovovala školní ruštinou a dotazovala se jich, z jakého ruského či ukrajinského ústavu jsou. Zhruba půldruhaminutové video pak zakončila slovy: „To jsou ti ukrajinští utečenci, abyste věděli. A těm lidé naletěli. Jsem v Košicích, podíváme se i po obědě, teď spěchám.“

Její video se objevilo například v českých facebookových skupinách „Chceme obecné referendum bez omezení tématu referenda.“ s 29,7 tisíce členů nebo „CZEXIT - CzexitCzexit.cz - pro rychlý konec EU členství, vlasteneckou vládu“ s 5,8 tisíce členů. Na Slovensku je šířila například facebooková stránka „Marián Mišún – spoločne pre národ“ se zhruba 20 tisíci sledujících. Komentáře pod videem nasvědčují tomu, že lidé mají Ustupské stanovisko za bernou minci.

Máte strach. Emotivní projev Ukrajinky před premiérem Johnsonem obletěl svět

„To jsou ty ukrajinský mámy s dětma???“, „Migranti, kteří se k nám nemohli dostat!!!“, „Čistá ukrajinská rasa“, „víme to, takhle se klame národ“. Tak vypadají některé z komentářů pod videem.

Tématu údajného dovozu migrantů z Asie a z Afriky pod záminkou krize na Ukrajině se chopila také slovenská krajně pravicová strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, která umístila 1. března na Youtube video s titulkem „Brutálny šok na hraniciach s Ukrajinou! Polícia púšťa migrantov z Ázie a Afriky úplne bez kontroly!“.

Do středy 2. března dopoledne získalo toto video zhruba 306 tisíc zhlédnutí a rovněž se začalo šířit i ve facebookových skupinách.

Policie: je to jinak

Jak ale upozorňuje slovenská policie na facebookové stránce „Hoaxy a podvody – Polícia SR“, téměř 90 procent z těch, kteří procházejí přes východní slovenskou hranici, má ukrajinské občanství.

„Od vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, konkrétně od 24. do 28. února, přišlo přes východní hranici na území Slovenské republiky 53 136 lidí. Z tohoto počtu má 46 618 osob občanství Ukrajiny, což je téměř 90 procent,“ uvedla slovenská policie.

Ze zemí EU za tutéž dobu podle ní přešlo přes hranici 1774 cestujících a celkový počet členů třetích zemí za dané období činil 4774. „Z výše uvedených statistik vyplývá, že drtivá většina lidí překračujících hranice jsou Ukrajinci. Dezinformátoři se však pomalu, ale jistě snaží manipulovat veřejné mínění tvrzením, že hraniční přechody nepřekračují Ukrajinci, ale samí cizinci,“ konstatuje slovenská policie.

FAKENEWS: Údajné záběry z Ukrajiny pocházejí často odjinud, varuje BBC

Zdůraznila přitom, že ani pro lidi jiných národností není hranice skutečně uzavřena a že Ukrajinu nyní houfně opouštějí i cizinci, kteří tam dosud žili.

„Možná to někoho šokuje, ale na Ukrajině žili až dosud i cizinci. A někteří z nich jsou dokonce černoši. Také Arabové, Švýcaři, Američané, Rusové a tak dále. Tito lidé nyní utíkají před válkou stejně jako domácí Ukrajinci. Chtějí domů. Slovensko je z tohoto hlediska nezajímá, jenom jsou vděční za to, že jsme přestupní stanicí,“ uvedla slovenská policie.

Doprovodila to příkladem indického letadla, které v úterý 1. března 2022 večer přiletělo do Košic z Dillí pro zhruba 200 indických studentů studujících původně na Ukrajině, s nimiž se ve středu odpoledne vracelo do Indie. Další repatriační let byl naplánován do Tripolisu.

Stát Ukrajina prý neexistuje kvůli neuznání hranic. Osm let stará lež opět ožila

Profil pod názvem „Daniela Ustupská (Zemanová)“ má podle slovenské policie za cíl rozšířit ve slovenském internetovém prostoru narativ, podle nějž se na Slovensko flákají tisíce nelegálních migrantů, kteří situace na Ukrajině pouze zneužívají.

„Není to pravda. Posláním tohoto trollího účtu je zlomit obrovskou vlnu solidarity a vyvolat informační chaos,“ uvádí Policie Slovenské republiky na své oficiální facebookové stránce.

Dodala také, že všichni cizinci jsou na hraničních přechodech řádně registrováni. Není tedy pravda, že by procházeli bez kontroly, jak tvrdí Kotlebovci.