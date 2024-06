Seminář v Poslanecké sněmovně o opatřeních proti covidu posloužil k šíření lží

Japonsko zakázalo očkovaným proti covidu, aby dávali krev. Politici podporující očkování by měli být souzeni podle pravidel Norimberského procesu. Takové a další mnohokrát vyvrácené nesmysly a lži zaznívaly v neděli 3. června na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to i z úst některých zákonodárců.

V neděli 3. června 2024 se v budově Poslanecké sněmovny uskutečnil seminář nazvaný Analýza proticovidových opatření. Konal pod záštitou poslance Vladimíra Zlínského, zvoleného na kandidátce SPD, úvodní slovo přednesl předseda SPD Tomio Okamura.

Seminář probíhal ve dvou panelech, v nichž se ale prezentovali prakticky výhradně představitelé antivakcinační a dezinformační scény. S příspěvky tak vystoupili například zastánce homeopatie Vladimír Čížek nebo hoaxy sdílející senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, přičemž další aktivní dezinformátoři (například Lenka Tarabová či Petra Rédová) seděli v publiku a nahrávali vystupujícím svými otázkami a diskusními příspěvky.

Důsledkem všech těchto faktů bylo, že na půdě české sněmovny zaznívala celá řada lží a dezinformací, jež začal v internetovém prostředí okamžitě šířit online televizní kanál Raptor TV proruského propagandisty Žarka Jovanoviče, který celý seminář natáčel.

Japonsko prý zakázalo očkovaným dávat krev

„Jako matka nesouhlasím, aby moje dcera dostala krev očkovaného. Chci se zeptat, jestli tohle je u nás nějak legislativně pořešeno, nebo se to vůbec neřeší? Protože mám mezi svými přáteli pár, kteří zatečkovaní jsou, a tu krev vesele dávají, včetně plazmy,“ zněla jedna z otázek z pléna na tomto semináři.

Že očkování mRNA vakcínami vyvolalo nárůst rakoviny? Studie to neprokázala

Zodpovědět se ji rozhodla Jana Zwyrtek Hamplová. „Já teď řeknu informaci, kterou nemám ověřenou: včera jsem zachytila, už jsem to dala svému týmu ať to ověří, že údajně v Japonsku už je opatření, že se nemůže dávat krev očkovaných proti covidu. Nevím, zda je to pravda, až to ověříme, samozřejmě to zveřejníme," prohlašovala Hamplová.

Jenže ono tvrzení o údajném japonském opatření, že očkovaní nemohou dávat krev, už dávno ověřené je. A jako mnoho z toho, co na sociálních sítích dlouhodobě a soustavně sdílí senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, i tohle je lež.

Ne, Japonsko nic takového nezakázalo, je to lež

Ne, v Japonsku neexistuje a nikdy ani neexistovalo žádné opatření, že očkovaní lidé nemohou dávat krev. Podle japonského Červeného kříže jsou očkovaní samozřejmě nadále způsobilí k tomu být dárci krve, Červený kříž pouze doporučuje, aby po očkování mRNA vakcínou počkali alespoň 48 hodin, než se rozhodnou krev darovat.

Podobné doporučení (s různou dobou prodlevy) je přitom zcela běžné prakticky u všech očkování. Například po aplikaci vakcín proti chřipce, japonské encefalitidě, hepatitidě A, pneumokokům, černému kašli, tetanu a podobně vyzývá japonský Červený kříž dárce, aby počkali s darováním krve 24 hodin, po očkování proti hepatitidě B dva týdny a podobně.

Tektonický zlom? Antivaxeři šíří údajnou novou studii, ta ale byla záhy stažena

Obdobná pravidla platí a vždy platila také v Česku. „Pokud jste byli preventivně očkováni proti tetanu, klíšťové encefalitidě, chřipce nebo hepatitidě A, můžete přijít za jeden týden po aplikaci vakcíny, pokud jste neměli žádné nežádoucí reakce. Po očkování proti hepatitidě B je třeba dodržet pauzu čtyři týdny. Při očkování po vystavení se riziku nákazy žloutence B, vztekliny, klíšťové encefalitidy je nutné dodržet v odběrech pauzu jeden rok,“ uvádí na svých stránkách například Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Jak tedy vznikl hoax o údajném japonském zákazu? Podle týmu pro ověřování faktů tiskové agentury AFP jej dezinformátoři začali znovu šířit poté, co Japonsko letos k 31. březnu ukončilo svůj bezplatný program očkování proti covid-19 – což ale neznamená, že by přestalo s očkováním jako takovým. „Japonští občané mladší 65 let se však mohou nechat naočkovat na vlastní náklady. Vláda bude očkování proti covid-19 i nadále poskytovat vysoce rizikovým skupinám,“ uvedla agentura AFP. Ta také konstatovala, že lež o zákazu očkovaným dávat krev není vůbec nová. AFP ji vyvracela už v roce 2021.

Studie antivakcinačního demagoga

K obnovenému šíření starého hoaxu zřejmě přispěla nerecenzovaná studie, která byla podle agentura AFP zveřejněna v březnu 2024 na webové stránce, jež umožňuje publikování různých prací bez jakékoli předběžné kontroly. Zmíněná studie upozorňovala na potenciální zdravotní rizika „transfuze genetického materiálu prostřednictvím vakcín“.

Jedním z jejích autorů byl Masanori Fukušima, bývalý profesor Kjótské univerzity na penzi, který si podle AFP vysloužil v Japonsku přezdívku „antivakcinační demagog“. Loni například přispěly některé Fukušimovy výroky k rozšíření mezinárodně sdíleného hoaxu, že Japonsko vyšetřuje miliony úmrtí po vakcínách, což japonské ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí vyvrátilo loni v únoru prostřednictvím vyjádření pro AAP FactCheck, v němž uvedlo, že žádné takové vyšetřování neprobíhá ani neproběhlo a že nebyla ani hlášena žádná úmrtí, jejichž příčina by souvisela s očkováním proti covidu.

Českem se šíří další lež o úmrtí po očkování. Dezinformátoři straší Japonskem

„Zavádějící tvrzení o tom, že krev očkovaných jedinců kontaminuje neočkované, se na sociálních sítích šířila už od zahájení očkování vakcínami proti covid-19 v roce 2020,“ uvedla nyní znovu AFP. Ta už dříve vyvracela například lživé tvrzení, že v Japonsku zemřely po očkování vakcínou Pfizer do 10 dnů dvě třetiny těch, kteří se touto vakcínou nechali očkovat.

Důvodem, proč se dezinformátoři znovu a znovu zaměřují na Japonsko, může být skutečnost, že japonská populace skutečně klesá. Jenže tento pokles začal už před více než 10 lety a nijak nesouvisí s očkováním proti covidu. Tamější společnost zkrátka stárne: jak upozornilo japonské ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí už v roce 2016, v zemi neustále přibývá stoletých i starších lidí a zároveň se snižuje ochota Japonců vstupovat do manželství a rodit děti.

Norimberský proces, už zase

Když na semináři – pořádaném na parlamentní půdě – vznesl český mikrobiolog a biochemik Václav Hořejší žádost, aby na dalším takovém semináři byla důsledně reprezentována odborná většina, a ne jenom antivaxeři, dočkal se ze strany publika i výhrůžek. „Dokud dýchám, tak vás dostanu do vězení,“ pohrozila mu dezinformátorka Lenka Tarabová.

Výhrůžky vězením či soudy proti lidskosti nebo soudy po vzoru Norimberského procesu zazněly hned několikrát. „Je možné v návaznosti na Norimberský kodex potrestat ty naše politiky, kteří podporovali vakcinaci a nákupy vakcín?“ vznesl například otázku diskutér Karel Kočí, který se prezentuje jako „milovník čajů“ a veřejnosti se stal známý svou potyčkou s policií u Národního muzea v Praze při loňské březnové demonstraci Česko proti bídě.

Dezinformátoři straší lidi ptačí chřipkou. Virus neexistuje, je za tím 5G, tvrdí

„Já osobně i mí kolegové si nepřejeme nic jiného,“ reagovala Jana Zwyrtek Hamplová. „Lidé, kteří toto připustili, co se tu mohlo dít, nesou odpovědnost nejen politickou, ale v mnoha případech i trestní. Čekáme na informace.“

Takzvaný Norimberský kodex vznikl jako důsledek vojenského soudu s válečnými zločinci, který se po skončení druhé světové války konal v Norimberku, kde zasedal od listopadu 1945 do října 1946. Součástí tohoto tribunálu byl také takzvaný „lékařský proces“, který soudil celkem 23 lékařů a úředníků za jejich roli při provádění lékařských experimentů na vězních v koncentračních táborech. Onen zmíněný Norimberský kodex je soubor 10 právně závazných zásad medicínské etiky pro experimenty s účastí lidí, jež definoval rozsudek tohoto soudu.

Zprávy o tom, že se chystá „Norimberský proces číslo 2“ a že budou stíhány „všechny subjekty, co se podílely na řízení pandemie covid-19“, se šířily v dezinformačních skupinách po celém světě už od roku 2021. Nejvíce k tomu přispěla aktivita německého advokáta Reinera Fuellmicha, který prohlašoval, že podle pravidel Norimberského kodexu rozjede soudní procesy v řadě zemí.

K ničemu ale nedošlo. Žádný reálný soud iniciovaný Fuellmichem v této věci nikdy nikde neproběhl. V roce 2022 obvinila Fuellmicha jeho bývalá společnice Viviane Fischerová ze zpronevěry, na základě čehož byl v roce 2023 zatčen a umístěn do vyšetřovací vazby.