Hned v několika skupinách na českých a slovenských sociálních sítích se například šíří dezinformace o současné situaci v Rakousku, které začalo s očkováním loni v neděli 27. prosince.

Rakousko, nebo Norsko?

„Rakušané zakázali očkovat starší lidi než 75 let kvůli vysoké úmrtnosti. Proč to nepustíte do telky !? Rakušané hovoří o tom, že nebudou očkovat staré a nemocné lidi, že jim nebudou zhoršovat zdravotní stav vakcínou. Z 29 oočkovaných 23 zemřelo !! ️Na Slovenskou očkujeme dál a jako první právě tyhle ️!! ️!! ️!! ️ Genocida ️!! ️!! ️!!“ stojí v příspěvku, který byl původně zveřejněn ve slovenštině a na českém Faebooku se šíří například ve skupinách „Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je náš opravdový Přítel !!!“, která má kolem 14 tisíc členů, nebo „Generál Blaško v EU parlamentu.!“, čítající 7,4 tisíce členů (ponecháváme chybnou interpunkci v příspěvku i v názvech skupin, pozn. red.).

Celý příspěvek je hned několikanásobnou dezinformací. Zmínka o 23 zemřelých vychází pravděpodobně ze starší zprávy ruské státní agentury Sputnik, zveřejněné 14. ledna letošního roku se zavádějícím titulkem „V Norsku zemřelo 23 lidí po očkování vakcínou proti koronaviru od společnosti Pfizer“.

Samotná zpráva se odvolávala na informace norských (nikoli rakouských) úřadů, konkrétně Norské agentury pro léčivé přípravky a norského Národního ústavu veřejného zdraví, podle nichž některé nežádoucí účinky vakcín mRNA, jako je horečka a nevolnost, mohly vést k úmrtí několika velmi nemocných pacientů. Podle prohlášení norských úřadů to „nelze vyloučit“ u 13 případů, dalších 10 se ještě prověřuje.

Norský Národní ústav veřejného zdraví v tomto směru upřesnil své doporučení ohledně očkování v tom smyslu, že „u velmi křehkých nebo nevyléčitelně nemocných pacientů je třeba individuálně posoudit, zda je přínos očkování větší než riziko jakýchkoli vedlejších účinků“.

V Norsku se očkuje převážně vakcínou Pfizer/BionTech. Podle norského tisku bylo dosud v této zemi oočkováno 33 tisíc lidí, tedy 0,6 procenta populace, z velké části senioři.

Rakousko a senioři

Tvrzení, že Rakousko očkování seniorů kvůli vysoké úmrtnosti zakázalo, je přímá lež. Jak informoval například server RT, Rakousko naopak začalo vysoce rizikové skupiny rakouské populace včetně seniorů očkovat nejdříve, hned v první vlně očkování, odstartované v již zmíněnou neděli 27. prosince loňského roku. Dále se v této fázi zaměřilo na pracovníky zdravotnických služeb a pečovatelských domů pro seniory.

Podle francouzského zpravodajského serveru France24 rakouské úřady v úterý 19. ledna pouze uvedly, že se zabývají údajným „předbíháním ve frontě“, jehož se mělo dopustit mimo jiné několik starostů obcí. Pochybení se podle obvinění dále dopustila řada domovů pro seniory, která napříč celou zemí začala očkovat i lidi, kteří nebyli klasifikováni jako prioritní – někteří pečovatelé z domovů například oočkovali své příbuzné, popřípadě byli přednostně oočkováni místní politici a obecní zastupitelé.

Státní zastupitelství v Korutanech uvedlo, že zkoumá nejméně jeden případ, kdy vedení jednoho domova péče o seniory údajně nařídilo, aby oplátkou za sponzorský dar pro domov byli nadbytečnými vakcínami oočkováni lidé, kteří by na to jinak zatím neměli nárok.

Lékařka odpovědná za očkování v domově důchodců ve Feldkirchu v západní provincii Vorarlberg sdělila tisku, že odmítla očkovat starostu Wolfganga Matta. Ten však prý byl prý přesto oočkován, a to navzdory „tolika lidem venku, kteří to potřebovali naléhavěji,“ citovaly ji noviny Vorarlberger Nachrichten.

Matt jakékoli provinění ve svém prohlášení popřel a uvedl, že nikoho při očkování nepředběhl, protože na jeho vakcínu už nikdo nečekal. Také obvinění starostové napříč celou zemí se podle France24 hájili a poukazovali například na své srdeční problémy nebo na to, že mají blízké příbuzné v domovech pro seniory a nechtěli je ohrozit. V každém případě platí, že podle rakouského vládního očkovacího plánu mají senioři přednost.

Pokyny rakouského ministerstva zdravotnictví přitom stanoví, že jakékoli zbylé dávky – například, pokud obyvatel neočekávaně onemocní a již nemůže být očkován – by měly být podávány osobám starším 80 let, které žijí poblíž.

Zdroj: DeníkSkutečnost, že Rakousko očkování lidí nad 75 let nejenže nezakázalo, ale naopak očkuje seniory v prvních vlnách, potvrdili Deníku i zodpovědní pracovníci československé ambasády ve Vídni a rakouského velvyslanectví v Praze.

"Podle platné prioritizace rakouského Národního očkovacího grémia mají vakcinaci vedle nejvíce exponovaného zdravotnického personálu či osob se zhoršeným zdravotním stavem, jako například pacientů s dialýzou, jako první obdržet lidé žijící v domovech důchodců a domovech s pečovatelskou službou (nezávisle na věku) a také obecně lidé starší 80 let," uvedl pro Deník zástupce české velvyslankyně Jakub Novák.

"Rakousko má na očkování plán, očkování v domovech seniorů je plánováno ve fázi jedna," sdělil Deníku tiskový mluvčí rakouského velvyslanectví v Praze Andreas Wiedemann. Tato fáze běží podle zmíněného očkovacího plánu do února, kdy na ni bezprostředně naváže fáze druhá, v níž mají být očkováni i další starší lidé.