„Koronaviru se dá vzdorovat s různými pomocníky. Novinkou je mobilní aplikace Cell Wellbeing App, která mění molekulární strukturu vody a dalších nápojů, a tím posiluje imunitu a harmonizuje procesy v těle.“ Těmito slovy začínal článek nazvaný „Živou vodou proti covidu“, pod nímž byla jako autorka podepsána Eva Presová a který vyšel ve středečním vydání Lidových novin. Fotografie novin s tímto textem se začala ještě během dne vydání hojně sdílet na sociálních sítích, většinou s řadou sarkastických komentářů.

„Čerstvé fotony“

Článek totiž citoval údajný „mezinárodní vědecký tým“, podle nějž prý stačí přiložit chytrý mobil s instalovanou aplikací do blízkosti hrnku nebo sklenice, načež se „během krátké chvíle“ změní molekulární struktura tekutiny a i z obyčejné vody vznikne „elixír zdraví“. Vibrace vyzařované mobilním telefonem mají údajně pozitivní vliv nejen na nápoje, ale „harmonizují i okolní prostředí“.

Jako jeden z autorů aplikace v textu vystupoval „mexický lékař Carlos Orozco“, který se odvolával na práci týmu profesora Geralda Pollacka z Washingtonské univerzity v USA, jež prý účinnost Cell Wellbeing App prokázala.

Článek končil tím, že aplikaci si lze do mobilu stáhnout pouze ze speciální internetové stránky a nelze ji koupit v žádném obchodu s aplikacemi, protože „frekvence fotonů musí být čerstvé, uložené v paměti telefonu nefungují, proto se živě streamují na zabezpečeném serveru“. A nechybělo ani uvedení ceny – užívání aplikace prý stojí 3,5 dolaru měsíčně (necelých 80 korun).

Zvláštní vědci

Informace o údajném mexickém lékaři Carlosi Orozcovi se nedají na internetu jednoduše dohledat, nejčastěji se pod tímto jménem objevují odkazy na mexického kreslíře a autora komiksů.

Profesor Gerald H. Pollack sice existuje, ale jak upozorňuje kanadský chemik Stephen Lower na svém webu „Chemické změny ve vodě“, Pollackovu práci na téma struktury vody často zneužívají různí šarlatáni, kteří se na ni odvolávají a tvrdí, že potvrzuje účinky jejich produktů.

„Na trhu je více než dvacet komerčních produktů, které mají za cíl změnit strukturu vody, aby pomohly udržet nebo obnovit zdraví, mládí a energii. V mém věku by mi nevadilo, kdybych se mi něco z toho znovu vrátilo, ale jako profesora chemie ve výslužbě mě štve, když vidím, jak se pseudověda, nesmyslný výklad chemických pochodů a přímé lži používají k propagaci těchto produktů spotřebitelům, které před tímto vykořisťováním nechrání vědecké vzdělání," uvedl Lower, který dříve působil na Univerzitě Simona Frasera v kanadském Vancouveru.

Dále vysvětluje, že mezi vlastnosti vody skutečně patří krátkodobá tendence jejích molekul vytvářet neustále se měnící polymerní shluky, ty však nemají žádné přímo pozorovatelné vlastnosti a existují jen v řádu pikosekund.

„Nejistotu, jakou může mít chemická komunita ohledně povahy a existence těchto shluků, zjevně nesdílejí různí vynálezci, kteří prý tato nepolapitelná stvoření nejen objevili, ale dokonce tvrdí, že se o nich vědě ani nesnilo. Na tom pak roztočili svou podvodnou výrobu různých vodnatých šidítek, o nichž říkají, že jsou zásadní pro vaše zdraví a schopné vyléčit cokoli. Někteří z těchto šejdířů tvrdí, že z vody vytvářejí shluky tu větší, tu šestiúhelníkového tvaru, a že prý umožňují třeba buněčnou hydrataci nebo odstranění toxinů z vašeho těla. Všechno za poplatek z vaší kreditky. Faktem je, že žádný z těchto názorů nemá žádnou významnou podporu ve vědeckých komunitách chemie, biochemie nebo fyziologie, ani nejsou považovány za hodné debaty,“ napsal Lower.

Omluvil se komentátor

Šéfredaktor Lidových novin (LN) István Léko na dotaz Deníku, jak zveřejnění článku hodnotí a jaká opatření případně přijal, odpověděl stroze e-mailem: „Dobrý den, k článku jsme dnes vydali vyjádření v LN. Stánek 21 Kč. Přeji hezký den.“

Ve čtvrtečních LN vyšla na str. 9 skutečně krátká omluva v následujícím znění: „Ve včerejším vydání LN vyšel článek ‚Živou vodou proti covidu‘, který obsahoval vědecky nepodložená tvrzení. Omlouváme se čtenářům za to, že článek nesplňoval zpravodajské nároky Lidových novin. Redakce LN“.

Obšírněji se za Lidové noviny omluvil na svém facebookovém profilu jejich komentátor Petr Kamberský, podle nějž tento „úlet“, jak text sám označil, způsobila výroba novin z domova v důsledku koronavirové nákazy (velká část novinářů denního tisku v současnosti pracuje formou home office).

„Jednou za století každého z nás napadne napsat pí*ovinu - ale v 99 999 případů ze 100 000 vám to někdo včas rozmluví, v nejhorším zastaví již napsaný úlet takzvaně na stránce. Bohužel vyrábět noviny z domova znamená, že každý v potu zadnice dělá primárně jen to svoje a nekouká nalevo napravo: základní fungování novin, které je postavené na týmové práci, je rozsekané na padrť,“ napsal Kamberský. „Tím propána nijak neomlouvám nakloněné fotony, optimalizaci vody ani selhání všech našich kontrolních mechanismů… Jen pro ty přemýšlivé, kteří se ptají: Jak se tohle mohlo stát? dodávám: Ano, i toto je do značné míry důsledek covidu a práce z domova, která je pro noviny jako celek smrtící… Omlouváme se.“