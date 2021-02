Světová zdravotnická organizace prý popřela existenci pandemie. Je to lež

Světová zdravotnická organizace (WHO) prý oficiálně oznámila, že neexistuje pandemie, a dokonce má situace vypadat tak, že není nutná ani žádná vakcína. Až na to, že WHO nic podobného nikdy neoznámila.

Falešná zpráva, která putuje po českých dezinformačních webech a sociálních sítích | Foto: Repro Facebook