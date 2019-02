„Čím méně dat se používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější,“ pronesla tento týden ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (ANO) – a vyvolala tím ostré reakce veřejnosti. K jejím slovům se nyní vrátili i účastníci nedělní debaty České televize.

Na rozdíl od ministryně však nevidí v řešení ve zvýšeném používání mobilních dat, ale v příchodu čtvrtého operátora, který by „zatopil“ stávající trojici.

Podle místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka by měla vláda možné uchazeče o místo na českém trhu oslovit, to se ovšem v současnosti neděje. „Pan premiér řeší na zahraničních cestách Apple Store, ale s kolika telekomunikačními firmami jednal o vstupu na náš trh?“ položil Michálek řečnickou otázku. „Paní Nováková to nezvládne, to vidíme všichni,“ dodal.

Faltýnek mu následně oponoval, že vládní kabinet dělá pro získání dalšího operátora maximum a celou situací se již začal „osobně a intenzivně zabývat“ premiér Babiš.

Dopis pro předsedu asociace operátorů

„Možná po zítřku se veřejnost dozví, že pan premiér začal problém řešit osobně. Poslal 22. 2. dopis šéfovi Asociace mobilních operátorů panu Jiřímu Šuchmanovi. Píše, že chce řešit ceny, přenos čísla, pokuty za předčasné ukončení smlouvy a také přípravu tendru pro čtvrtého operátora,“ reagoval předseda klubu poslanců ANO.

Michálek tento krok označil za chybné zacílení, protože vyjednávat je podle něj potřeba v zahraničí, nikoli se zástupci či lobbisty stávajících operátorů. Místopředseda ODS Martin Kupka zase upozornil, že Babiš přislíbil, že situaci vyřeší již dříve. „Už v roce 2017 se rozhořčoval, že není možné, aby data stála tolik,“ prohlásil.

Zákon o elektronických komunikacích

Pomoci konkurečnímu prostředí může i připravovaná novela zákona o elektronických komunikacích, který připravují Piráti. Ten by měl však především snížit poplatek za přestup k jinému operátorovi. "My jdeme minimalistickou cestou, chceme, aby se snížil poplatek, aby mohli zákazníci přejít k jinému operátorovi," uvedl Michálek s tím, že právě to by mohlo vést ke vzniku konkurečního prostředí.

S tímto názorem souhlasili i zástupci ANO a ODS. Ti by však ještě chtěli zvážit, zda do novely nezařadit i další konkrétní opatření. Například zkrácení doby přenesení čísla.

Podle analýzy společnosti Point Topic platí Češi za jeden gigabyte (GB) stažených dat prostřednictvím mobilní sítě LTE asi 6,5 dolaru, což je nejvíce v Evropě. Přes pět dolarů zaplatí i obyvatelé Španělska i Nizozemí, naopak nejméně stojí jeden GB ve Finsku, Švýcarsku a Rakousku.