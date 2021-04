Podle České televize budou opoziční strany ve Sněmovně žádat Faltýnkovo vysvětlení, jestli nepomáhal ovlivňovat zakázky a získávat dotace ve prospěch spřátelených lidí a firem. Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka jsou zjištění poměrně vážná, politik by se měl věnovat své politické činnosti, nikoli zakládat skryté účasti.

Poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka hovořil o stylu politiky, kterou Faltýnek a nemalá část hnutí ANO dělá. Podle Víta Rakušana (STAN) může jít o velkou politickou kauzu, pokud se dotace rozdělovaly tím způsobem, že někdo měl lepší styky s Faltýnkem.

Faltýnek podle ČT odmítá, že by udělal cokoli nezákonného. "Všechny ty příběhy, které pan (Janek) Kroupa tvoří z mých několik let starých poznámek z různých jednání, která byla téměř vždy na přání těch, kdo se mnou to jednání měli, jsou vyfabrikované nesmysly a fikce,“ sdělil Faltýnek ČT.

Poznámky z Faltýnkova diáře, jehož pravost předseda poslaneckého klubu ANO nezpochybňuje, se týkají například rozdělování sportovních dotací na ministerstvu školství. Podle SeznamZprávy.cz je v diáři zaznamenaný také postup při vzniku firmy, jejíž akcie chtěl Faltýnek s největší pravděpodobností skrytě vlastnit.

Babiš: Padni komu padni

"Pokud udělal nějakou věc, kterou nebude schopen vysvětlit, platí u něj jako u kohokoliv v hnutí princip padni komu padni," cituje server Babišovo vyjádření o Faltýnkovi. "Hnutí jsem postavil na transparentnosti a principech boje proti korupci a v případě, že by je kdokoliv porušil, nemáme dál co řešit a musí odejít. A je jedno, jak se jmenuje nebo na jaké je pozici," dodal premiér.

Babišovy iniciály AB se v diáři objevují podle SeznamZprávy.cz například u poznámky z jara 2016, kdy představenstvo pražského dopravního podniku vyměnilo generálního ředitele firmy. "AB - odvolat Ďuriše hned?? Nebo červen?" zapsal si podle serveru Faltýnek. Jaroslav Ďuriš byl z funkce generálního ředitele městského podniku odvolán 19. května 2016, pražskou primátorkou tehdy byla Adriana Krnáčová (ANO). "Pan Faltýnek ode mě neměl žádný mandát k jednání ve věcech, které nastiňujete, nic o tom nevím, nikdy jsem o tom neslyšel a musí to vysvětlit," cituje server Babiše.

Faltýnek byl prvním místopředsedou ANO od února 2015, na funkci rezignoval loni v říjnu kvůli jednání s tehdejším ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) v restauraci, která měla být podle vládních nařízení proti šíření koronaviru zavřená. Místo v čele poslaneckého klubu ANO tehdy Faltýnek udržel.

Zhruba deset let byl Faltýnek členem představenstva skupiny Agrofert, kterou Babiš vlastnil a v únoru 2017 ji převedl do svěřenského fondu. Předloni v březnu zasahovala policie mimo jiné i ve Faltýnkově bytě kvůli podezření z korupce v mýtném tendru. Spolu s Babišem byl Faltýnek v minulosti obviněn v kauze kolem padesátimilionové dotace EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo, jeho stíhání státní zástupce zrušil v květnu 2018.