Faltýnek: Rozdělení míst ve sněmovních výborech vychází ze zákona

Rozdělení míst mezi strany ve sněmovních výborech vychází z jednacího řádu. Po dnešní schůzce zástupců hnutí ANO a STAN to novinářům řekl předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Starostové si stěžují na to, že v některých výborech, o něž by stáli, by neměli vůbec zastoupení. Hnutí ANO ale nesouhlasí s tvrzeními, že by jiná uskupení "válcovalo".

"Rozhodně nemám pocit, že bychom jednali z pozice síly. Pohybujeme se v mantinelech zákona, který musíme respektovat," zdůraznil za ANO kandidát na předsedu Sněmovny Radek Vondráček. Farský si postěžoval na to, že Starostové by podle návrhů neměli zástupce například v bezpečnostním a školském výboru nebo v mandátovém a imunitním výboru. Po jednání podotkl, že od ANO k tomu nyní nemá stanovisko. Jednání mají podle Farského pokračovat, pro představitele ANO jde prý o nové informace. ČTĚTE TAKÉ: Zákonodárci mohou podpořit víc prezidentských kandidátů, uvedlo vnitro "Je to určitě věcí diskuse, ale se všemi subjekty," zdůraznil však Faltýnek. Pro STAN je ohledně výborů podle něho výhodný jiný přepočet než pro jiné strany. Poznamenal, že o tom, že strany se šesti nebo sedmi mandáty se do některých výborů nedostanou, rozhodli voliči. Faltýnek rovněž reagoval na vyjádření lídrů ODS Petra Fialy a TOP 09 Miroslava Kalouska, kteří ráno uvedli, že se ve Sněmovně rýsuje koalice ANO s SPD a komunisty. "Pokud z těch tradičních politických stran s námi všichni odmítli jít do vlády a pokud tu je menšinový koncept vlády, tak všechny ostatní strany jsou opoziční," uvedl Faltýnek. "Nechápu postup ODS. To ještě není koalice, když se s někým slušně bavíte," doplnil Vondráček. Dodal, že ODS jinak vystupuje na veřejnosti a jinak na bilaterálních jednáních. ČTĚTE TAKÉ: Opozice by měla vést komise pro bezpečnost, shodl se kulatý stůl Pirátů Z dnešního Faltýnkova vyjádření vyplynulo to, že ODS by mohla dostat vedení školského výboru pro Václava Klause mladšího, ústavně-právního výboru pro Marka Bendu a branného výboru pro Janu Černochovou. "My jsme řekli, že to zvážíme, z mého pohledu bychom požadavky mohli akceptovat," uvedl předseda klubu ANO. Starostové by případně měli zájem o vedení výboru pro veřejnou správu, vést by ho podle nich mohla Věra Kovářová. Jsou si prý ale vědomi své reálné síly. Mají jen šest mandátů.

Autor: ČTK