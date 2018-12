Vánoce mu dají zabrat, ale rozhodně ne tolik jako Velikonoce. I tak se ovšem farář Petr Knapek, působící ve farnostech ve Velkých Heralticích, Jakartovicích a Bohdanovicích, nudit rozhodně nebude.

Farář Petr Knapek v kostel ve Velkých Heralticích. | Foto: Deník / Sonnek Pavel

Přípravy na vánoční svátky v kostelích, o něž se stará, podobně jako jinde stojí na dvou základních věcech - umístění vánočních stromků a vystavení betlému. „K ozdobení prostoru potřebujeme dvanáct velkých i malých stromků. Betlém máme hezký. Nevím to přesně, ale jedná se o historický kousek starý zhruba osm desítek let. Podle mě pochází ještě z předválečné doby,“ popisoval Petr Knapek.

V průběhu Vánoc se pro něj rozjede kolotoč bohoslužeb. Na Štědrý den odslouží odpoledne mši svatou a ve 22 hodin večer pak přijde na řadu takzvaná půlnoční ve Velkých Heralticích.

Větší zápřah jsou Velikonoce

Během prvního i druhého svátku vánočního potom absolvuje tři bohoslužby. Do toho je navíc třeba započítat také poslední adventní neděli, která letos připadá na 23. prosince. „Od této neděle budu sloužit do 1. ledna,“ pokračoval muž, jenž v čele velkoheraltické farnosti stojí už patnáct let.

Na náročný program si ale nestěžuje. V nabitém diáři bude mít jeden den volno a najde si čas, aby Vánoce oslavil i v osobní rovině. Přijede ho totiž navštívit rodina a na faře proto nezůstane sám.

I když se v průběhu vánočních svátků rozhodně nenudí, větší „zápřah“ pro Petra Knapka znamenají Velikonoce. „Pro křesťany jsou nejdůležitějším týdnem celého roku. Určitě jsou liturgicky náročnější,“ vysvětloval.

Kostel má v průběhu vánočních svátků specifickou atmosféru. Možná i to se podepisuje na návštěvnosti.

Zejména půlnoční mše na Štědrý den bývají velice vyhledávané. Velké Heraltice v tomto ohledu nejsou výjimka.

„Podobné to je ale i v jiných obcích a městech. Do kostela se vypraví i lidé, kteří jinak přes rok nechodí. Rovněž dorazí i ateisté,“ pokračoval Petr Knapek a přidal jedno krátké zamyšlení: „Nevěřící - podobně jako ostatní - nasávají v kostele vánoční atmosféru. Ne všichni ale rozumí tomu, proč se Vánoce slaví. Jedná se o křesťanský svátek, slaví se narození Krista. Ateisté je přejali za své svátky.“

Smysl Vánoc uniká?

Třiačtyřicetiletý farář původem z Bohumína má však za to, že odsouzení nevěřících, kteří do kostelů doráží právě jen na Štědrý den, není namístě.

„Vánoce jsou krásné svátky, dýchne na nás nostalgie a speciální atmosféra. Není důvod někoho odsuzovat,“ mínil dále Petr Knapek.

V současné uspěchané době smysl Vánoc ovšem mnohým lidem uniká. Důkazem toho jsou například nesmyslná zadlužení kvůli nákupu vánočních dárků, která jdou proti podstatě těchto svátků. „O pozlátku Vánoce být nemají. Na druhé straně je krásné, když se u vánočního stromu rozzáří oči nejen dětem, ale i dospělým. Přece jen se jedná o příležitost, kdy může být rodina pohromadě,“ uzavřel.