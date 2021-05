"Informace o Dominiku Ferim, které se objevily v médiích, pokládáme za velmi závažné. Obvinění a jednání, které je mu připisováno, považujeme za neakceptovatelné nejenom pro veřejné činitele, ale také pro kohokoliv jiného," uvedla dnes TOP 09 po mimořádném jednání svého předsednictva. Vyjádřilo podporu všem, kteří mohli být obětí Feriho jednání.

Od 1. června nahradí ve Sněmovně Feriho dokumentaristka Olga Sommerová. Druhé místo kandidátů TOP 09 na pražské volební kandidátce koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by mohl obsadit namísto Feriho radní Prahy 2 Michal Zuna. Doporučilo to ve čtvrtek předsednictvo pražské TOP 09, konečné slovo bude mít výkonný výbor strany.

Deník N se serverem Alarm nedávno zveřejnil svědectví několika žen, některé z nich tvrdí, že je Feri nutil k sexu, i když to výslovně odmítly. Další se svěřily, že se z nich snažil vylákat fotografie, na kterých jsou nahé, či je veřejně dehonestoval. Poslanecký mandát složil proto, že nechce, aby podle něj lživé a manipulativní články v médiích poškozovaly jeho nejbližší okolí a kolegy. Bránit se proti nim bude soudní cestou.

Chování, ze kterého ženy Feriho obviňují, se údajně odehrálo v době jeho studií na Právnické fakultě UK. Studoval tam mezi lety 2015 a 2020. Vedení fakulty považuje obvinění ze sexuálního obtěžování za velmi vážná. Jednání, které je mu připisováno, označilo za neakceptovatelné. Fakulta podle děkana Jana Kuklíka nemá nástroje, aby mohla sama vést vyšetřování, a vzhledem k tomu, že Feri už dostudoval, nemůže vůči němu zakročit ani disciplinárně. Zvažuje zřízení institutu fakultního ombudsmana, kterého již některé jiné vysoké školy v ČR mají.

Usnesení předsednictva TOP 09 ke kauze Dominika Feriho



Předsednictvo TOP 09 se dnes na mimořádném jednání zabývalo kauzou Dominika Feriho a přijalo následující usnesení:



Předsednictvo TOP 09 vyjadřuje podporu všem, kteří mohli být obětí takového jednání. Pevně věříme, že se tomuto případu budou věnovat všechny kompetentní orgány a všechny případy budou co nejdříve pečlivě vyšetřeny.



Ve světle těchto skutečností vyzývá předsednictvo TOP 09 Dominika Feriho, aby své členství ve straně přerušil, a to minimálně do doby, než budou všechna podezření řádně vyšetřena.



