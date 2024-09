Snem mnoha chlapců i dospělých mužů je mít jednou v garáži pořádně nadupané auto. Nejlépe se znakem vzpínajícího se koně. A to buď toho z Maranella, ale klidně i ze Stuttgartu. Nepohrdl by ani milánským trojzubcem. Teď mají případní zájemci koupit luxusní vozy se slevou. Jen se musí smířit s ním, že minulost jejich vozů je možná poněkud kontroverzní. Právě taková auta totiž nyní ve veřejné aukci prodává ministerstvo vnitra.

Ferrari Spider, Maserati Levante, Mercedes Benz AMG či nadupaná závodní fabie. To je jen malý výčet vozů, které nyní dává do veřejné dražby ministerstvo vnitra. Auta, která tam míří skrze Centrum zajištěných aktivit (CENZA), pocházejí z garáže, jež slouží pro účely zajištění věcí pocházející z trestné činnosti.

Výtěžek z aukce bude použit pro odškodnění poškozených z konkrétních kauz. „Ministerstvo vnitra pořádá aukce zabaveného majetku pravidelně. Tato letos již sedmá aukce je zajímavá tím, že jsme do ní zařadili luxusní a výkonné vozy. Díky její atraktivitě věříme ve výnos kolem 25 milionů korun, které poslouží pro odškodnění poškozených z konkrétních kauz,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Doplnil, že základní vyvolávací cena se dohromady pohybuje kolem 19,5 milionu korun a aukce probíhá na specializovaném portálu caraukce.cz. „V případě, že by se vozy nyní nepodařilo vydražit, budou zařazeny do některé z dalších aukcí. Zájemci přitom nemusí skládat žádnou kauci, jediným požadavkem je registrace. Aukce končí 23. září,“ doplnil mluvčí ministerstva Adam Rözler.

V aukci je nyní deset aut, například značek Audi, Porsche nebo BMW. I ten nejslabší vůz má pod kapotou motor s 258 koňskými silami. Nejsilnější z je Ferrari GTC4 Lusso, které má 689 koní.

Vyvolávací cena bývá pod tou tržní

Podle osloveného experta, Marka Knieži z portálu TipCars, se vyvolávací cena v podobných prodejích mnohdy pohybuje pod klasickou cenou tržní, ne však vždy. „Vyvolávací ceny mohly být o něco nižší. A u některých vozidel jsou nad hodnotou tržní ceny. Obecně platí, že u movitých věci, by vyvolávací cena měla být na třetině její obvyklé ceny, což možná splňuje jen ta R5, přičemž u ní se obvyklá cena velmi těžko určuje. Myslím, že nižší vyvolávací cena by přilákala více zájemců. Je také důležité, jak dlouho tato vozidla stála mimo provoz. A to ať kvůli zatuhnutí brzd či stáří provozních kapalin, které u takových aut hraje nemalou roli,“ uvedl Knieža.

Sám se pak probral ministerskou nabídkou a jednotlivá auta okomentoval. Například zmíněnou Škodu Fabia R5 s vyvolávací cenou 1,8 milionu korun. „Jelikož je to závodní vozidlo, nemá technický průkaz, je to je opravdu rarita. Cena takového závodního vozu se může vyhoupnout až ke čtyřem milionům. Záleží však na stavu motoru a převodovky. Takové auto po každém závodu prochází generálkou, takže nevím v jakém stavu je tento konkrétní kousek,“ uvedl zástupce TipCars.

Nabízené Ferrari 488 Spider, s vyvolávací cenou 4,1 milionu korun, je pak podle něj auto, které by měl každý milovník značky zkusit. „Průměrná cena na trhu se u tohoto auta pohybuje od 5,4 do 6,8 milionu korun. Asi jen o 600 tisíc nižší nejvyšší cenovku má i nabízené Ferrari Lusso, které ministerstvo nabízí za vyvolávací cenu 3,6 milionu korun,“ informoval Knieža.

close info Zdroj: Se souhlasem MV ČR zoom_in FERRARI 488 Spider Cabrio 3,9/493 kW

Zajímavým kusem je dle něj i Masserati Levante, tedy výkonné luxusní SUV, které s vyvolávací cenovkou 1,2 milionu zaostává za průměrnou cenou nového vozu o 300 tisíc korun. V nabídce jsou také tři mercedesy. Mezi nimi například Mercedes-Benz SL63 AMG s vyvolávací cenou 1,4 miliony korun. „Průměrná cena je zhruba 1,2 milionu korun. Ve verzi SL63 je to kupé s výborným výkonem, takže si myslím, že toto bude velmi zajímavé vozidlo pro člověka, který hledá raritu a nemusí za to vyhodit pět milionů,“ míní Knieža.

Dále jsou v nabídce Porsche, BMW či Audi.