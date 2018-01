Fiala: ANO nemůže najednou hledat společné body s KSČM a ODS

Pokud hnutí ANO vytváří programové expertní týmy s KSČM, nemůže souběžně jednat o vládě s ODS. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala. ANO podle něj nemůže mít najednou názorově blízko k oběma stranám. ODS je podle Fialy ochotná s ANO jednat, nebude se ale účastnit "dražby" o to, kdo půjde s hnutím Andreje Babiše do vlády.

Zástupci ANO a ODS se sejdou k jednání o povolebním uspořádání ve středu, občanští demokraté si chtějí vyslechnout názory vládního uskupení. ANO se ale podle nich musí rozhodnout, kam chce směřovat. "Buďto máme k sobě programově a názorově blízko, nebo oni mají blízko ke komunistům. Ale dohromady to určitě nejde spojit," řekl Fiala. "My nebudeme součástí nějaké dražby o to, kdo za výhodnějších podmínek půjde s hnutím ANO. To po nás nikdo nemůže chtít. Nedostaneme se do té situace, že tady bude ODS a v druhých dveřích SPD a komunisti a pan Babiš si bude vybírat, co se mu zrovna hodí," řekl Fiala. ČTĚTE TAKÉ: Vznik nové vlády? Podporu zvažují komunisté, SPD vadí obviněný premiér Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija také upozornila, že vláda ANO zaujala negativní stanoviska k poslaneckým návrhům ODS a naopak prosazuje návrhy, které vyhovují spíše levici. Zmínila v této souvislosti zdanění finančních náhrad církevních restitucí, které podporuje i KSČM. "V programovém prohlášení vlády je toho pramálo, co máme společného," řekla Udženija. Fiala dnes také kritizoval prezidenta Miloše Zemana za jeho přístup k sestavování vlády. Vadí mu pondělní Zemanovo prohlášení, že v případě svého nezvolení prezidentem jmenuje Babiše premiérem, i kdyby nezískal 101 poslaneckých podpisů, což si Zeman před dvěma týdny stanovil jako podmínku pro druhý pokus o sestavení vlády. "Mocenský pakt nejenom neoslabuje, ale naopak sílí. A navzdory veškeré logice naší parlamentní demokracie a duchu naší ústavy jsme zase v situaci, kdy Andrej Babiš má slíbený od Miloše Zemana bianco šek, ať se stane, co se stane," řekl Fiala. Vyzval v této souvislosti, aby ve druhém kole voleb lidé hlasovali pro Zemanova vyzyvatele Jiřího Drahoše. ČTĚTE TAKÉ: Babišovy výroky rozčílily ČSSD. Pelikán to považuje za bouři ve sklenici vody

Autor: ČTK