Fiala: Babiš by se měl probudit ze svého snu o menšinové vládě

Tvrdou kritiku od představitelů opozičních stran si vysloužil premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním hlasování Poslanecké sněmovny, ve kterém jeho vláda nedostala důvěru. Politici neúspěch vlády označili za Babišovo selhání a prohru. Prezident Miloš Zeman by podle nich měl buď s dalšími kroky vyčkat na výsledek druhého kola voleb hlavy státu, případně pověřit někoho, kdo se sestavování vlády zhostí odpovědně.

Předseda ODS Petr Fiala považuje vyslovení nedůvěry vládě za politické selhání a velkou prohru Babiše. Česko podle něj ztratilo tři měsíce od voleb. "Od prezidenta očekávám, že se zdrží politických rozhodnutí do doby, než bude jasno o jeho dalším mandátu," napsal na twitteru s poukazem na nadcházející druhé kolo prezidentských voleb, ve kterém Miloš Zeman Zeman usiluje o znovuzvolení.

"Předseda ANO by se měl probudit ze svého snu o jednobarevné menšinové vládě, měl by začít normálně pracovat na vládě s většinovou podporou ve Sněmovně," řekl novinářům Fiala. Babiš by si měl podle něj zjistit, zda existuje strana, které nevadí trestně stíhaná osoba v čele vlády. Pokud takovou nenajde, mělo by ANO najít někoho jiného, kdo by za něj kabinet sestavil. Sněmovní imunitní výbor dnes doporučil komoře, aby Babiše a místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka vydala kvůli případu Farmy Čapí hnízdo.

První pokus o sestavení vlády byl podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka zbytečný a promarněný. Vyslovení nedůvěry vládě vnímá jako manažerské selhání Babiše a Zemana. Z Babišovy strany podle šéfa lidovců nebylo dostatečně důkladně vedeno vyjednávání. Ze Zemanovy strany považuje urychlené jmenování vlády bez předjednané důvěry za součást taktiky před prvním kolem prezidentských voleb. Podle Bělobrádka měl Zeman už před prvním pokusem trvat na tom, aby mu Babiš předložil podpisy 101 poslanců, kteří vládu podpoří. Další vývoj bude záviset i na výsledku prezidentských voleb, řekl novinářům.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na twitteru napsal, že Babiš při prvním pokusu o sestavení vlády propadl. "Miloš Zeman by mu teď neměl dávat reparát, ale pověřit sestavením vlády někoho, kdo se toho zhostí odpovědně," napsal europoslanec.

Šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík vyzval hnutí ANO, aby ve druhém kole začalo se smysluplným jednáním o vládě, která získá důvěru. Vyzval také kabinet, aby přestal s personálními čistkami na ministerstvech. Nevyslovení důvěry vládě je podle Gazdíka produktem vyjednávání ANO, program vlády označil za mix bohulibých slibů a populismu. "Skončila sranda, začíná realita," uvedl Gazdík.

Česko bylo podle předsedy poslanců STAN Jana Farského svědkem ztraceného času v režii Zemana a Babiše. Možnost vydávat zákony a spravovat zemi brzdí právě tito dva politici, dodal. Stačilo by podle něj, kdyby Zeman pověřil jiného člena ANO sestavením vlády, hnutí by mohlo vytvořit koalici s ČSSD a KDU-ČSL. "Zatím jsme svědky mocenských hrátek Babiše a Zemana, kteří se snaží maximálně udržet sebe u moci, ale není to ve prospěch občanů," uvedl.