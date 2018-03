Fiala Babiše vyslechne. Postoj ODS k vládě je však jasný, uvedl

/VIDEO/ Americký vizionář a podnikatel Elon Musk zveřejnil další ambiciózní plán. Jeho společnost SpaceX, která před nedávnem vyslala do vesmíru jeho Teslu, možná už příští rok otestuje vesmírnou loď, která zamíří na Mars. Let by se měl uskutečnit nejprve bez lidí. Vizionář to řekl na konferenci o hudebních a filmových technologiích SXSW v texaském Austinu.