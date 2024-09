Premiér Fiala také zopakoval, že s ostatními pirátskými ministry (Jan Lipavský stojí v čele resortu zahraničí a Michal Šalomoun je ministrem pro legislativu) je spokojen a na jejich funkcích se nic nemění.

Důvodem odvolání Ivana Bartoše podle Fialy bylo nezvládnutí digitalizace stavebního řízení. Předseda Pirátů si podle premiéra Petra Fialy nedokáže připustit špatný stav s digitálním stavebním řízením, což se ukázalo na jednání, které se ráno odehrálo ve Strakově akademii.

„Problémy se dají řešit, když si uvědomujete jejich hloubku,“ uvedl Fiala s odkazem na problémy s digitalizací stavebního řízení. Vyzval k dalším jednáním. Formálně nyní požádá prezidenta Petra Pavla o odvolání Bartoše v nejbližších hodinách. Piráty požádá o nominaci jeho nástupce. To je nynější stav, uvedl.

Ministra dopravy Martina Kupku (ODS) chce Fiala na středečním jednání kabinetu pověřit, aby vedl pracovní skupinu, která bude spravovat po Bartošovi stavební řízení.

Měsíce trvající problémy s digitalizací stavebního řízení mají podle Markéty Pekarové Adamové negativní dopad na českou ekonomiku.

„Naším cílem je, abychom zabránili dalším ekonomickým škodám. Pomoc jsme nabízeli po celou dobu,“ řekla předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.

Také předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že nikdo Piráty z koalice ven nevyhání, s Lipavským i Šalomounem panuje spokojenost. „Zásadní problém je v nefunkčním systému stavebního řízení a celého procesu jeho digitalizace,“ řekl.

Byl to podraz, řekl Bartoš

Piráti vnímají Fialův krok jako podraz. Hovoří o tom, že byli jako celek "vykopnuti". Ačkoli podle některých vyjádření v koalici končí, zatím nepodnikli kroky k odchodu. „Dnešním dnem podle mě začalo Spolu oficiálně cestu ke složení vlády s Andreje Babiše v příštím volebním období. Pokud bych měl jedním slovem popsat jednání s Petrem Fialou, tak to byl podraz, který postrádal z mého pohledu základní prvky lidské slušnosti,“ řekl v úterý odpoledne na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně Ivan Bartoš.

Ivan Bartoš (vlevo), místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová a poslanec Jakub Michálek na tiskové konferenci Pirátů.

Fiala: O odvolání Bartoše jsem rozhodl sám

Premiér Petr Fiala (ODS) odmítl, že by o odvolání vicepremiéra Ivana Bartoše (Piráti) rozhodl pod tlakem schůzky se spolustraníky, jak tvrdili Piráti na své odpolední tiskové konferenci. Takováto schůzka se nikdy neuskutečnila, rozhodl jsem se sám po dnešním setkání s Bartošem, uvedl Fiala na síti X.

„Absolutně odmítám řeči o tom, že jsem jednal pod tlakem údajné schůzky, které se měl zúčastnit Martin Kupka, Zbyněk Stanjura, Jan Skopeček, či Martin Kuba. Nikdy se takováto schůzka neuskutečnila,“ napsal. Poslední kapkou v rozhodnutí bylo podle Fialy setkání s Bartošem a jeho neschopnost řešit digitalizaci stavebního řízení. „Mrzí mě, že takovéto dezinformace na tiskové konferenci Pirátské strany zazněly,“ dodal Fiala.

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek na tiskové konferenci řekl, že podle kuloárních informací jednal Fiala pod tlakem ministrů dopravy Kupky, financí Stanjury, hejtmana Kuby a místopředsedy Sněmovny Skopečka (všichni ODS). Ti mu měli hrozit, že pokud Piráty z vlády „nevyhodí“, skončil by on sám. Dění ve vládě spojují Piráti také se zájmy „kmotrů“, kterým vadí některé kroky jejich strany.

Fiala je překvapený z toho, jak rozdílně lze jednání mezi čtyřma očima interpretovat. „Ivan Bartoš si bohužel nebyl dosud schopen připustit, že digitalizace stavebního řízení je v rozkladu. Nebyl ani schopen reagovat na konkrétní dotazy, kdy bude fungovat,“ napsal Fiala.

Proti tvrzení se na síti X ohradil i Stanjura. „Argumentovat schůzkami, které nikdy neproběhly, je absurdní. Měl jsem dnes několik schůzek, ale žádnou s kýmkoliv z ODS na téma odvolání Ivana Bartoše. Nestačím se divit, jak rychle a hluboko umí někteří kolegové klesnout,“ uvedl.

Fiala: Rozhodla neschopnost

Server Novinky.cz s odkazem na zdroj z úřadu vlády napsal, že předehrou odvolání bylo minulé jednání vlády, kde ministři dostali zprávu o digitálním stavebním řízení. „Bylo v ní, že je to ještě větší průšvih, než se říkalo. Že k jeho řešení bude potřeba spousta peněz a několik měsíců,“ cituje server svůj zdroj. V úterý Fiala čekal seznam kroků, jak bude situaci řešit, místo toho Bartoš přišel s požadavky Pirátů na fungování koalice a problémy stavebního řízení bagatelizoval.

Zpráva expertů z minulé středy byla zdrcující, uvedl Fiala. „Dnešní ranní setkání mě definitivně přesvědčilo o tom, že Ivan Bartoš není schopen zjednat nápravu. Proto jsem se rozhodl jednat rychle a neprodlužovat krizi. Radost z toho nemám,“ dodal.

Bartoš nesouhlasil. „Já jsem o morálním kreditu jiných politických stran, o nějaké koaliční jednotě, táhnutí za jeden provaz, neměl iluze, přesto mě po třech letech ve vládě tohle jednání dost překvapilo,“ uvedl Bartoš. Dneškem podle něj začala koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) oficiálně cestu ke složení vlády s opozičním hnutím ANO Andreje Babiše v příštím období navzdory veškerým slibům.

Pavel se před dalším postupem v odvolání Bartoše sejde se šéfy koaličních stran

Prezident Petr Pavel novinářům v New Yorku řekl, že nemůže zaujmout stanovisko k návrhu na odvolání vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), dokud nezná všechny souvislosti. Zatím hovořil pouze telefonicky s premiérem Petrem Fialou (ODS), který dnes avizoval, že hlavě státu předloží návrh na Bartošovo odvolání z funkcí k 30. září.

Pavel se v pondělí sejde s Bartošem i předsedy dalších koaličních stran, večer by měl věc prodiskutovat s Fialou.

Podle Pavla je důležité, aby případná změna ve vládě neměla vliv na stabilitu situace v Česku. V situaci, kdy se řeší řada problémů, není žádoucí, aby se rozkolísal celý kabinet, případně se vedly vášnivé debaty, které by více odrážely emoce než ratio, řekl.

Pavel považuje za důležité, zda by změna ve vládě skutečně přinesla pokrok v digitalizaci stavebního řízení, jinak by nedávala příliš smysl. Fiala návrh na Bartošovo odvolání zdůvodnil právě tím, že není schopný manažersky digitalizaci dotáhnout do úspěšného konce.

Ministerstvo zahraničí není resortem, v jehož čele by se mohl měnit ministr každou chvíli, řekl k případnému konci všech pirátských ministrů ve vládě Pavel. Post zastává Jan Lipavský, který je s ním aktuálně na návštěvě Spojených států. Dalším členem vlády za Piráty je ministr pro legislativu Michal Šalomoun.

„Je to samozřejmě něco jiného, kdyby mělo dojít ke změně jednoho ministra, nebo všech tří. Zrovna resort zahraničí není úplně resortem, v jehož čele by se mohl měnit ministr každou chvíli. Tam je potřeba nějaké kontinuity. Dělat takové rozhodnutí rok před volbami by určitě nebylo jednoduché,“ dodala hlava státu.