Akutní zdravotní péče v nemocnicích není kvůli plánované stávce lékařů podle premiéra Petra Fialy (ODS) v ohrožení. S lékaři se chce vláda dohodnout, aby se ani plánované operace příliš a dlouho neodsouvaly.

Petr Fiala se v debatě Deníku rozpovídal i o odkládání plánované péče v nemocnicích. Poslechněte si, co řekl | Video: Deník

Akutní zdravotní péče nebude ohrožena a v naprosté většině plánovaných operací nedojde k posunu, lidé se nemusejí obávat. Premiér Petr Fiala (ODS) tím v pravidelné debatě Deníku reagoval na to, že část lékařů se v pondělí 27. listopadu plánuje připojit ke stávce učitelů a nepedagogických pracovníků.

Premiér Petr Fiala o jednání mezi lékaři a ministrem Válkem:

Zároveň zdůraznil, že vláda se chce s lékaři domluvit ještě před prosincem, kdy hrozí omezení plánovaných operací, protože mnozí lékaři avizují, že nenastoupí přesčasy. Postavil se za ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který by měl podle 91 procent účastníků ankety Deníku odstoupit v případě, že se s lékaři nedohodne. Zatím se tak nestalo. „Na to, abyste se s někým domluvili, musíte mít ochotu i na té druhé straně,“ řekl Fiala.

Předseda vlády doplnil, že je o jednáních mezi Válkem a lékaři a odboráři informován. „Požadavky, které zaznívaly, jsou ze strany ministra dalekosáhle akceptovány. Ať už je to v oblasti vzdělávání, kde došlo k významným dohodám na dalších krocích či v oblasti pracovních podmínek,“ nastínil.

Tam podle něj došlo k příslibu, co a v jakých krocích se bude řešit, a to včetně úpravy novely zákoníku práce prostřednictvím návratu limitu pro přesčasy lékařů. Premiér uvedl, že Válek přistoupil i ke zrušení jedenácté platové třídy pro mladé lékaře a jejich přímé zařazení do vyšší dvanácté třídy.

O čem byla řeč v debatě s premiérem Petrem Fialou: o zahraniční politice České republiky

o Slovensku a staronovém premiéru Robertu Ficovi

o nedohodě ministra zdravotnictví Vlastimila Válka s lékaři

o hrozícím odkladu akutní péče v nemocnicích

o aktuálním stavu české ekonomiky a inflaci

Dlouhodobé problémy

Moderátorka debaty Kateřina Perknerová řekla, že kdyby zákonodárci pětikoalice už v létě ustoupili mladým lékařům a v návrhu novely zákoníku práce vypustili navrhovanou pasáž o přesčasech, nemuseli později přistupovat k další rychlé novelizaci.

Původní novela zákoníku práce počítala s tím, že by lékaři mohli legálně pracovat 834 hodin přesčasů ročně, druhá novela je smrskla na polovinu – 416 hodin. Podle Fialy původní návrh vycházel z lékařského prostředí a podpořili ho členové sněmovního zdravotnického výboru, protože by jen přikryl stávající praxi v nemocnicích.

Až později se podle něj ukázalo, že to nebyl dobrý nápad. Jak podotkl, plno věcí se ve zdravotnictví roky neřešilo. „A po naší vládě se chce, aby to vyřešila v řádu týdnů,“ dodal.