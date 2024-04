Petr Fiala bude na víkendovém kongresu ODS obhajovat post předsedy. V pravidelné debatě Deníku odpověděl na otázku, zda delegáti plánují přijetí závazku nebo usnesení, jímž se zakáže vládní spolupráce ODS s hnutím ANO, ať už bude povolební konstelace jakákoli. „Takový závazek nemusíme formulovat. Pro nás je to samozřejmost, kterou jsme prokázali v minulosti. Už v roce 2017 jsme měli dostatečnou většinu v případě koalice s ANO. Neudělali jsme to, i když nás z toho dopředu mnozí komentátoři podezřívali. My nemáme důvod dělat koalici s populisty, kteří prosazují neodpovědné kroky a ohrožují bezpečnost naší země. Uděláme všechno proto, abychom ve volbách byli dostatečně silní a mohli jsme pokračovat v naší odpovědné politice.“

Petr Fiala se vyjádřil také k migračnímu paktu, který ve středu schválil Evropský parlament. Proti němu hlasovali všichni čeští europoslanci kromě Radky Maxové za SOCDEM a Luďka Niedermayera z TOP 09, jenž je trojkou kandidátky Spolu. Jak to chce šéf ODS vysvětlit voličům?

„Šlo o řadu hlasování, která se týkala jednotlivých bodů migračního paktu. Pro českou vládu je důležité, abychom měli účinný nástroj proti ilegální migraci, který nelze hledat jen v národních státech, ale v evropském řešení. To musí spočívat v přísnějším azylovém řízení, zlepšené návratové politice a v důslednějším boji proti pašerákům a obchodníkům s lidským neštěstím,“ uvedl.

Europoslanci ve středu schválili celý migrační balíček, který tvoří deset legislativních návrhů:

Na dotaz, zda to všechno migrační pakt obsahuje, odvětil: „Jeho původní verze šla správným směrem, pak byl při vyjednávání s Evropským parlamentem změkčen. Proto naše vláda jeho přijetí nakonec nepodpořila a většina europoslanců hlasovala proti němu.“

Zdůraznil, že patříme ke skupině zemí, které vyžadují tvrdší postup proti ilegální migraci. „Budeme v tomto směru dál tlačit na evropské instituce a jednoznačně odmítáme jakékoli formy relokací, přerozdělování lidí a kvót. Prosazujeme řešení, které neznamená, že nic neuděláme a budeme muset kontrolovat hranice mezi členskými státy EU,“ řekl premiér.

Udělal ministr Vít Rakušan dost?

Moderátorka namítla, že když se minulý týden na tiskové konferenci k zahájení kampaně do eurovoleb kandidátů Spolu ptala, jak si celou věc odpracoval ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan, lídr za ODS Alexandr Vondra řekl, že málo. A lidovec Tomáš Zdechovský dokonce prohlásil, že být předsedou vlády, Rakušana odvolá. Co se děje v pětikoalici? „V první fázi šel migrační pakt správným směrem a byli jsme připraveni ho podpořit, neboť pouhá kritika ilegální migrace nestačí.“

Jenže opozice tvrdí, že podoba paktu se prakticky nezměnila. „To není pravda a potvrzuje to, že hnutí ANO evropské politice vůbec nerozumí. Nic tam nedokázali prosadit a europoslanci zvolení za ANO hlasují pro ty nejhorší věci. Nemá ani smysl to komentovat. Návrh paktu se kvůli postoji některých frakcí v Evropském parlamentu neustále změkčoval, a proto jsme tuto poslední variantu podpořit nemohli. To je stanovisko, které zaujímal Vít Rakušan,“ vysvětlil lídr ODS.

Z toho plyne, že o postoj k ilegální migraci se ještě povede boj, poslední slovo bude mít Evropská rada. „My chceme silnější a radikálnější řešení. Podle mě to změnit musíme, protože ilegální migrace je opravdu velký problém, nejenom bezpečnostní a ekonomický, ale také morální, protože se obchoduje s neštěstím lidí,“ doplnil.

Cesta do USA a Ukrajina

Petr Fiala odlétá za pár dní do USA. Lze předpokládat, že hlavním tématem jeho rozhovoru s americkým prezidentem Joem Bidenem bude podpora Ukrajiny? „Určitě se o tom budeme bavit, protože to je důležité pro bezpečnost Evropy a zachování spravedlivého mezinárodního řádu. Těch témat tam ale bude víc, především bilaterální ekonomické vztahy. Myslím, že návštěva by mohla přispět k jejich zintenzivnění, což je určitě naším dlouhodobým zájmem,“ konstatoval předseda vlády.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ovšem uvedl, že pokud Kongres neodhlasuje pomoc ve výši 60 miliard dolarů, Kyjev válku prohraje. A zdá se, že republikáni ve Sněmovně reprezentantů názor změnit nehodlají. Bude tedy dialog s Bidenem obsahovat i nějaký plán B pro případ, že se Ukrajincům na bojišti nebude dařit?

„Nebylo by správné předjímat průběh jednání a jeho výsledky. Určitě platí, že podpora Ukrajiny ze strany západních demokracií se zásadní rolí Spojených států je naprosto klíčová. Ukrajina čelí obrovské přesile a my musíme dělat vše pro to, abychom jí pomohli. Proto vznikla i úspěšná česká muniční iniciativa, ale podobných akcí je nutné zorganizovat více a poskytnout Ukrajincům potřebnou vojenskou techniku. Je nepochybné, že bojují i za naši bezpečnost,“ uzavřel pasáž o cestě do USA Petr Fiala.

Když se nedohodneme, důchodovou reformu odhlasujeme sami

Prezident Petr Pavel inicioval schůzku ministra práce a sociálních věcí Jurečky s představiteli ANO a i po setkání s odboráři zopakoval, že důchodová reforma je tak zásadní, že by se na ní vláda a opozice měla shodnout. Po vyjádření Andreje Babiše to tak ale nevypadá. Zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu kategoricky odmítl. Prosadí tedy koalice svůj návrh stůj co stůj?

„Souhlasím, že by bylo dobré najít s opozicí shodu. Udělali jsme pro to všechno možné, zorganizovali jsme řadu jednání. K žádnému výsledku to nevedlo. Teď se o to pokouší pan prezident. Po skončení první schůzky všichni účastníci řekli, že klíčovou věcí je posunutí věkové hranice odchodu do důchodu, pak to hnutí ANO popřelo. Stačilo, aby se Andrej Babiš vrátil z dovolené a hned bylo všechno jinak. Těžko se tedy k něčemu dospěje, i když tu snahu nezatracuji, jedno setkání na Pražském hradě ještě proběhne. Pokud se na ničem nedohodneme, reformu musíme provést. Je pět minut po dvanácté, a pokud bychom to neudělali teď, jednali bychom neodpovědně vůči mladým lidem, budoucím penzistům,“ zdůraznil premiér.

Druhý pilíř? Nedělá si ANO legraci?

Co říká na podnět hnutí ANO, že průběžný stěžejní důchodový pilíř by se mohl doplnit o druhý, kam by si lidé ukládali s garancí státu peníze a zároveň spolufinancovali strategické investice typu jaderných bloků nebo vysokorychlostních tratí? „Vlastně nevím, jestli to není ze strany hnutí ANO vtip. Druhý pilíř tady byl, zavedla ho vláda Petra Nečase a bylo to hnutí ANO, které ho pak jako součást Sobotkovy vlády zrušilo. A teď říká, že by důchodová reforma měla obsahovat druhý pilíř? Proč ho rušili, nebo ho nezavedli v jiné podobě, když byli osm let u moci? Neudělali nic. My jsme předložili realistickou důchodovou reformu, která obsahuje žádoucí klíčové parametry: odchod do penze se posouvá podle věku dožití, je tam specifikován a ošetřen okruh náročných profesí, garantovaný nejnižší důchod a tak dále,“ podtrhnul.

Znamená to konec debat nad tímto tématem? „Jsem připraven bavit se o druhém pilíři i s těmi, kteří ho zrušili. Ovšem myšlenka, že z něj budeme investovat obrovské peníze do strategických projektů, je trochu naivní. Stát nemůže jen tak vzít nějakou sumu prostředků a někam je přesunout. Je otázka, zda by to bylo výhodnější než klasické půjčky. Bavme se o parametrech, které hnutí ANO navrhuje, pokud tedy vůbec něco takového má. Konkrétní návrhy jsem zatím neviděl. Nemělo by to ale odvést pozornost od zásadní věci: Je tu návrh důchodové reformy, s nímž hnutí ANO za osm let vládnutí nepřišlo. Pojďme tedy něco schválit, protože jinak narazíme do zdi,“ varoval premiér.

Pokud se aktuální volební průzkumy stanou za rok a půl realitou a hnutí ANO bude sestavovat vládu, domnívá se, že přistoupí k zásadní revizi Jurečkovy penzijní reformy? „To se určitě nestane, protože uděláme všechno proto, abychom volby vyhráli a pokračovali v naší politice. Pokud někdo nechce hazardovat s budoucností naší země, bude rád, že důchodová reforma byla schválena. Jinak to jako stát do budoucna nebudeme schopni ufinancovat,“ uzavřel dubnovou debatu Deníku premiér Petr Fiala.