Podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) zatím nenastaly podmínky pro uznání státu Palestina. Česká republika se tak nyní nepřipojí ke Španělsku, Norsku či Irsku, které se rozhodly existenci palestinského státu uznat.

Uzná česko stát Palestina? Petr Fiala odpovídal v debatě Deníku. | Video: Deník/Kateřina Perknerová

Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že není možné uznat stát, který nemá vládu ani hranice. „Většina reprezentantů států ve světě je přesvědčena, že podmínky pro vznik palestinského státu v tuto chvíli nejsou. Za sebe vidím jako nutnou podmínku, že část palestinského území nebude ovládat taková odporná a nebezpečná teroristická organizace jako je Hamás,“ upřesnil v dalším díle pravidelné debaty Deníku „Ví premiér, co vás trápí?“

Co všechno už zaznělo v unikátních debatách Deníku s premiérem Petrem Fialou? Články a videa najdete pohromadě ZDE.

V tomto postoji se shodl s většinou čtenářů, kteří hlasovali v anketě Deníku. Zatím se jich 66 procent vyslovilo proti uznání státu Palestina a 34 procent pro. Téma vzniku palestinského státu je podle Fialy na stole opakovaně. „V posledních desetiletích se vždycky znovu a znovu objeví, protože původní myšlenka z konce čtyřicátých let (minulého století - pozn. red.) byla, že vzniknou dva státy - Izrael a Palestina. Nikdy pro to ale nebyly naplněny podmínky,“ poznamenal.

Trefili jsme branku hnutí ANO, které objektivně nahrává Rusku, řekl Fiala

Důvodem ale podle něj nebylo, že by tomu bránil Izrael nebo západní státy. „Bylo tomu proto, že nebyly podmínky na palestinské straně nebo že to nechtěly ostatní arabské státy,“ podotkl. Vztah ostatních arabských států k Palestině a palestinskému hnutí je podle něj historicky složitý a problém Blízkého východu mimořádně komplikovaný. Ať již historicky, nábožensky či politicky. Nepovažuje za dobré situaci zjednodušovat.

V roce 1988 vyhlášení státu Palestina uznalo tehdejší socialistické Československo. Podle ministerstva zahraničí nyní již toto uznání neplatí, právníci se ale v názorech na jeho výklad neshodují. Zatímco někteří s ním souhlasí, jiní jej naopak rozporují.

Co dalšího na záznamu debaty s premiérem Petrem Fialou najdete: Proč Češi nevnímají volby do Evropského parlamentu jako důležité?

Bude Česko usilovat o zrušení Green Dealu?

A co Migrační pakt?

Bude ODS proti spolupráci s europoslanci za Fidesz Viktora Orbána?

S kým naopak chce koalice Spolu v Evropském parlamentu spolupracovat?

Měli by Češi mít možnost volit již od 16 let?

Budou volby do europarlamentu referendem o vládě? Zdroj: Deník/Kateřina Perknerová

Přesun ambasády je třeba načasovat, řekl Fiala

Redaktorka Kateřina Perknerová se Fialy zeptala též na případný přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. V loňské prosincové debatě Deníku totiž premiér uvedl, že je otázka týdnů, maximálně měsíců, kdy se přesun uskuteční a že o tom začne jednat s koaličními partnery. „Nadále si myslím, že bychom ten krok udělat měli. Musí se dobře načasovat. Dobré načasování určitě není chvíle, kdy stát Izrael provádí obrannou operaci v pásmu Gazy a je vystaven různým typům útoků. Třeba nedávno ze strany Íránu,“ řekl.

Petr Fiala o stěhování české ambasády v Izraeli do Jeruzaléma:

Zdroj: Deník/Kateřina Perknerová

Dobré by podle něj bylo přistoupit k přesunu ambasády v koordinaci s některými jinými zeměmi, aby to byl symbolicky i prakticky účinný krok. „V úsilí pokračujeme, jako vláda České republiky tu myšlenku neopouštíme,“ řekl. Česko, jak podotkl, určitě bude patřit mezi země, které svou ambasádu - až budou splněny potřebné podmínky - do Jeruzaléma přesunou mezí prvními.