Fiala: Je na Babišovi, zda dokáže získat většinu pro svou vládu

Je na předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, aby ukázal, zda dokáže získat většinu pro svou vládu. Pokud se mu to nepodaří, měl by vrátit pověření k sestavení kabinetu a začne se hledat náhradní plán. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl předseda ODS Petr Fiala, jehož strana skončila ve volbách druhá, koalici s ANO ale vyloučila.

"Hnutí ANO chce sestavovat vládu. Andrej Babiš nám před volbami říkal, že jeho ideální představa je jednobarevná vláda, říkal, jak všechno zařídí, co všechno udělá. Tak teď je to opravdu na něm. On bude sestavovat vládu a musí předvést, co dokáže a zda je schopen si najít většinu pro vládu, kterou hnutí ANO chce," řekl.

"Teď je na řadě Andrej Babiš, musí předvést, zda je schopen sestavit vládu. Pokud toho není schopen, tak vrátí svoje pověření," řekl také Fiala. Teprve poté by podle něj přišla řada na hledání nějakého náhradního řešení. Spekulovat nyní o tom, kdo by získal případný druhý pokus na sestavení kabinetu, je podle Fialy předčasné.

Předseda ODS také zopakoval, že jeho strana do vlády s ANO nepůjde. "My jsme jasně řekli, že nebudeme sestavovat vládu s hnutím ANO. Řekli jsme to před volbami, na to jsme dostali také od voličů mandát, a to děláme i po volbách," řekl.