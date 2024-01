Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka podle předsedy vlády Petra Fialy (ODS) chyboval, když špatně vyhodnotil konání vánočního večírku na ministerstvu v době tragické střelby na Karlově univerzitě, chyby lituje a omluvil se. Tím vidí předseda vlády kauzu jako uzavřenou. Uvedl to v úterý na brífinku před odletem na pracovní cestu do Indie.

Český premiér Petr Fiala. | Foto: ČTK

Připomenul také, že odpolední jednání lídrů koalice, na kterém se bude o Jurečkových výrocích zřejmě jednat, bylo svolané už dříve a téma není oficiálním bodem schůze. Podporu Jurečkovi vyjádřil předseda vlády už dříve, věc s ním projednával v sobotu. Večer bude Jurečka své jednání vysvětlovat i širšímu vedení své strany.

„Byla to chyba, velká chyba, kterou si uvědomuje, veřejně to řekl a také se omluvil,“ uvedl v úterý Fiala s tím, že postup považuje za správný. Na dotaz, zda by Jurečkovi vystavil takzvanou žlutou kartu jako dříve ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) za jednání s lobbistou Martinem Nejedlým, uvedl, že šlo o chybu „jiného řádu“.

Jurečka by měl odstoupit. Jeho pochybení je příliš velké, myslí si politolog

Jurečka čelí kritice za to, že se vyjádřil k večírku až po dvou týdnech, podle některých k tomu neřekl pravdu. Jurečka v neděli uvedl, že je připraven zvážit, že by nabídl rezignaci. V pondělí pak doplnil, že sám aktivně návrh, aby křesťanští demokraté hlasovali o jeho odchodu z ministerského postu, nepodá.