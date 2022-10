Mezi lidmi se od roku 2019 šíří mail podepsaný doktorem Stanislavem Balíkem, který předpovídá, že Petr Fiala bude dosazen do funkce předsedy vlády, neboť ho tlačí sudetoněmecký landsmanšaft. Autor doslova píše: „Petr Fiala se prezentoval jako konzervativní katolický intelektuál, který je napojen na bavorskou CSU a konkrétně na Otto von Habsburga. Ten, kdo posléze stanul v čele demoličního bloku, který od svých zahraničních sponzorů dostal za úkol zlikvidovat vládu Andreje Babiše, je můj spolužák Petr Fiala.“ Když takový mail obdrží nějaký senior, který se v politice neorientuje, co si s tím má počít?

VIDEO: Premiér Fiala odpovídal na dotazy ohledně Ukrajiny, Ruska a dezinformací

„Dezinformace často obsahují nějaký zlomek pravdy a snaží se vyvolat náladu, která destabilizuje společnost a snaží se zpochybnit základní demokratické instituce státu a jejich reprezentanty. Já znám dva Stanislavy Balíky. Jeden je skvělý politolog a respektovaný děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který je mým žákem, na něhož jsem mimořádně hrdý. Druhý Stanislav Balík je bývalý soudce Ústavního soudu, a to určitě také není autor tohoto dopisu. Žádného spolužáka jménem Stanislav Balík jsem neměl,“ vyvrátil první lež Petr Fiala.

Potvrdil však, že začátkem 90. let minulého století se s Otto von Habsburgem setkal, nikoli ale jako s představitelem nějakých temných sil, ale coby členem Evropského parlamentu, který už v době komunismu myslel na státy střední a východní Evropy.

„Prosazoval, aby pro ně bylo po pádu totality automaticky připraveno místo v Evropském společenství. To mi připadalo jako báječná iniciativa, a proto jsem si ho vážil. Velmi mi záleželo na tom, aby se po revoluci Československo velmi rychle integrovalo do západních struktur. Všechno ostatní jsou nesmysly, které poprvé proti mně použil tehdejší předseda KSČM Vojtěch Filip na přelomu let 2013 a 2014. Poté, kdy jsem ve dvou větách řekl, o co šlo, nikdy to už nikdo na politické scéně nepoužil, a přesto to žije v dezinformačních skupinách dodnes,“ dodal premiér.