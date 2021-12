Předání ministerstev. Premiér Fiala uvede do úřadů dalších devět členů vlády

ČTK

Premiér Petr Fiala (ODS) v sobotu uvede do úřadů dalších devět ministrů. Sedm členů svého týmu uvedl do funkcí už v pátek, několik hodin poté, co koaliční kabinet tvořený Spolu a Piráty se STAN jmenoval v Lánech prezident Miloš Zeman a poté se ve Strakově akademii sešel k prvnímu zasedání.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Premiér Petr Fiala (ODS) před prvním zasedáním nově jmenované vlády 17. prosince 2021 ve Strakově akademii v Praze. | Foto: ČTK

Na jmenování do vládní funkce ještě čeká budoucí ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který je kvůli nákaze covidem-19 v izolaci a neměl možnost mluvit s prezidentem. Resort zatím dočasně řídí šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Symbolické předání ministerstev se odehrává za přítomnosti už bývalých ministrů předchozího kabinetu ANO a ČSSD Andreje Babiše (ANO). Epidemie v Česku zpomaluje. V pátek přibylo 8963 případů koronaviru Fiala v sobotu doprovodí na jejich úřady ministryni obrany Janu Černochovou (ODS), šéfa české diplomacie Jana Lipavského (Piráti), ministry dopravy Martina Kupku (ODS), školství Petra Gazdíka (STAN), kultury Martina Baxu (ODS) a ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL). Na Úřadu vlády předá funkce třem ministrům bez portfeje - Mikuláš Bek (STAN) bude mít na starosti evropské záležitosti, Helena Langšádlová (TOP 09) vědu, výzkum a inovace a Michal Šalomoun (Piráti) vládní legislativu. Fialova vláda bude mít po jmenování Nekuly 18 členů, z toho tři jsou ženy. Znovu se sejde 22. prosince a také mezi svátky. Řešit musí přednostně epidemii koronaviru, přípravu rozpočtu na příští rok nebo dopady zdražování.